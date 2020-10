Música

Con su bajísima-inconfundible y potente voz, la ex Disney esta vez nos regaló un temazo de The Cure y está planeando un álbum de covers de Metallica.

Empezó con Head Like a Hole de Nine Inch Nails en Glastonbury el verano pasado. Sorprendían ya muy poco sus elecciones a la hora de versionar, pero lo que sí dejaba sin aliento era el resultado. Y ahora, cada vez que se anuncia que Miley Cyrus hace o hará un cover, es señal de que subas el volumen y disfrutes, porque estamos ante una consagrada voz del rock n’ roll contemporáneo.

Comfortably Numb y Wish You Were Here de Pink Floyd, Black Dog de Led Zeppelin, The Doors con Roadhouse Blues,Help! de The Beatles, my future de Billie Eilish y Maneater de Hall & Oates. Para su aparición en el #SOSFest de este fin de semana, Miley agregó dos clásicos más a su repertorio.

Como parte de su interpretación de tres canciones de Whiskey A Go Go en West Hollywood, Cyrus hizo versiones animadas de Boys Don’t Cry de The Cure y Zombie de The Cranberries. También interpretó su propio nuevo single, Midnight Sky.

Organizado por la Asociación Nacional de Sedes Independientes, el #SOSFest (Save Our Stages) fue un festival virtual de tres días con 35 artistas que actuaron en 25 lugares, y las ganancias beneficiaron a los lugares de música independientes afectados por la pandemia. Como te contamos ayer, la programación del sábado también incluyó una actuación acústica de cinco canciones de Foo Fighters.

Aquella vez en Glastonbury, el año pasado, Miley Cyrus entregó una estruendosa versión del clásico de Metallica Nothing Else Matters. Y hoy la noticia es que la actuación claramente se quedó con ella, ya que la cantante que se inició con el country y el pop actualmente está grabando un álbum completo de versiones de Metallica. “Hemos estado trabajando en un álbum de portadas de Metallica y estoy aquí trabajando en eso”, le reveló Cyrus al diseñador de moda Rick Owens en una nueva función para la revista Interview. Si bien la pandemia inicialmente tuvo a Cyrus en una rutina creativa, este próximo proyecto de heavy metal ahora la revitaliza. “Tenemos mucha suerte de poder seguir trabajando en nuestro arte durante todo esto”, agregó. “Al principio, me pareció poco inspirador y ahora estoy totalmente encendido”.

Miley, de 27 años, no ofreció ningún otro detalle sobre el nuevo álbum, pero es probable que su interpretación de Nothing Else Matters tenga un lugar en la lista de canciones.

#SOSFest tampoco fue la única actuación de Cyrus durante el fin de semana. El viernes hizo su tercera aparición en MTV Unplugged y versionó canciones de Pearl Jam, The Cardigans y Britney Spears.

Vemos su clásica entrada cuando la banda ya está sonando y nos preguntamos algo. Vemos su enorme presencia y escuchamos, temazo a temazo, versión a versión, su bajísima-inconfundible y potente voz. ¿Es Miley Cyrus la cantante de rock de la década?

Natalia Grego