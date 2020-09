Con una camisa blanca (súper abierta), Noelia Marzol mostró su look más sensual y jugado

20 septiembre, 2020 21:02

Noelia Marzol mostró un espectáculos look combinado en de color blanco y grises. La joven generó suspiros entre todos sus seguidores.

Noelia Marzol es una de las famosas que durante el aislamiento divirtió a sus seguidores con sus diversos contenidos. Sus rutinas, bailes y trabajos han causado miles de halagos de todos, la rubia ahora volvió a causar un gran furor con su última publicación.

Frente a cámaras, la modelo posó mostrando su look. Se la vio luciendo una camisa muy abierta, dejando al descubierto gran parte de su pecho, combinado con una falda de lentejuelas en tono plata. Y terminó su outflit con una llamativo make up en tonos negros y marrones, y labial rojo.

“Bombóm”, “Sos la sensualidad hecha persona”, “Diosa”, “Además de ser hermosa siempre haces reír, pienso que es un gran talento”, “Tan linda siempre”, “Amo tu look, igual esa camisa abierta te queda bien a vos no más”, “Vos si que no podés más”, indicaron sus seguidores.

Recordemos que en uno de los últimos posteos, Noelia Marzol mostró el “detrás de escena” de un momento que causó la risa de todos. La joven quiso hacer un giro, mostrando sus dotes de bailarina, y en medio del acto se cayó al suelo y se le vio la ropa interior.

“Hice la gran Adabel Guerrero”, sentenció Noelia Marzol cuando compartió el video. Claro que hacía referencia al accidente que sufrió la vedette cuando intentó hacer la pirueta en la pista de cantando. Pero además la joven señaló a su novio, quien la firmaba y se rio ante la caída. La pareja ahora vive una fogosa reconciliación, tras haberse separado por algunas semanas.

