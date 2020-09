Reto viral: ¿Podés encontrar a las personas que no utilizan barbijo? (solo unos pocos lo resuelven)

20 septiembre, 2020 21:03

Este reto viral refleja a la perfección la nueva vida que trajo el coronavirus, muy pocos pueden resolverlo por su complejidad.

El coronavirus alteró la vida de todas las personas, en mayor o menos medida, y las nuevas medidas sanitarias se sumaron al día a día para protegernos de esta enfermedad. Una de las más conocidas es el uso de barbijo o mascarilla, que es protagonista de este reto visual.

Debido a la pandemia por el coronavirus surgieron nuevas actividades para entretenerse en los tiempos de ocio, una de ellas que mantiene activos a los usuarios de las redes durante el tiempo libre consiste en tratar de resolver los desafíos virales que circulan por las redes.

Hay una gran variedad de estos: desafíos de lógica, acertijos matemáticos, de razonamiento, mentales o desafíos visuales, como el que se volvió viral hace poco a través de las redes sociales y pone a prueba la capacidad de nuestra visión.

Sin embargo, muchos de los retos virales que se ven en Internet dejan sorprendidos a los usuarios por el nivel de dificultad o la facilidad con la que la mente logra resolverlos.

Este fue creado por Kicotoon, un usuario coreano. ¿Cómo es un reto a nivel asiático? Los ilustradores asiáticos son conocidos a nivel mundial por los animes por ello se sabe que su nivel de complejidad en retos visuales suelen ser de los más complicados de resolver.

El desafío lo subió a su Instagram y le pidió a sus seguidores, que busquen a las personas que no están usando barbijo en la imagen. El enunciado puede resultar muy fácil pero la verdad es, que muchas personas no logran resolverlo.

La ilustración que te mostramos pondrá a prueba tu visión pero no va a ser fácil porque contiene muchos detalles y colores. Por esta razón deberás prestar atención a cada detalle para ubicar a las personas sin mascarilla.

No existe un límite de tiempo para resolverlo pero la idea es hacerlo lo más rápido posible. Una pista que puede ayudar es saber que las dos personas sin barbijo son mujeres.

No obstante, si no encontraste a las personas pero no querés quedarte con la duda, en la siguiente imagen está la respuesta circulada en rojo.

