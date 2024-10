La 16° edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizó del 9 al 13 de octubre en el Predio Ferial, se consolidó en el calendario cultural de Catamarca al haber contado con más expositores que en ediciones anteriores, por el acompañamiento del público local y de turistas que participaron en los diferentes espacios y por el éxito en ventas de libros.

“Esta Feria del Libro superó todas las ediciones y nos alegra porque es un evento que este Gobierno defiende y que resiste, a pesar de las adversidades que atraviesa la cultura en este momento; lo demuestra haber tenido récord en participación de expositores, tuvimos 46 stands en el salón Peregrina Zárate y en el espacio infantil que este año además de los talleres tuvo a libreros de editoriales independientes y nacionales”, destacó la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

“En estos días vimos a las personas que son del mundo de la poesía, de la literatura, pero también tuvimos a la gente que acompañó este evento cultural participando en las charlas y en los talleres, en este contexto de tecnología sentimos que hubo una reconexión con el papel, con el objeto libro, con la materialidad que representan”.

Por otro lado, la ministra Roldán remarcó el movimiento económico que generó la feria y los puntos gastronómicos apostados en el Predio. Las ventas entre puestos editoriales, gastronomía y comercios adheridos alcanzaron los 100 millones y remarcó que solo con la promoción del 20 % del Banco Nación se facturaron 22 millones de pesos.

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin también resaltó que hubo demanda del público que no era habitual, y particularmente de jóvenes que se apropiaron del espacio. “En un contexto en el que invade la inteligencia artificial tuvieron gran convocatoria las actividades que recuperan la comunicación, el encuentro, y que propician la palabra, como los talleres o las construcciones colectivas que atraviesan todas las edades; en la propuesta impulsada por la agrupación Pasionarias vimos a familias, amigos que se acercaron a participar bordando y se generaron conversaciones, reconectaron, con tiempo para escuchar al otro”, consideró.

Libreros y lectores dicen

Eduardo de Amauta Libros: “En la última jornada de esta preciosa feria de Catamarca realmente estamos contentísimos por este acontecimiento, por todo lo que implica, por la respuesta del público, creemos que responde a una necesidad de la gente de acercarse a los libros, pero también habla de la buena organización, la buena comunicación y difusión que se ha hecho del evento, creo que eso es fundamental para acercar a la gente”.

“En cuanto a lo organizativo, muy conforme realmente, nos encontramos cada año con muy buena predisposición de todo el equipo de trabajo, este año con una feria más amplia, con un diseño nuevo, y bueno, por supuesto, nosotros siempre hacemos la asociación de que a mayor asistencia de público mejores ventas. Así que por todo eso nos vamos muy contentos de poder seguir siendo parte de esta feria. Muchas gracias a todos”, agregaron desde Amauta.

Nehuén de la Singularidad del Libro: “A modo de balance general en cuanto a la feria nos fue bastante bien, tuvimos buenas ventas y sobre todo mucha participación de gente de todas las edades que venían a preguntar por libros de todo tipo. La gente nos comentaba que estuvo muy lindo este año, cómo estaba organizado el evento, bastante grande, con varios puestos, con muchas cosas para hacer, que no sea solamente tener que gastar dinero en algo, sino que la gente viene a pasear también, entonces el hecho de que haya actividades gratuitas también creo que fue una muy buena idea”.

“No me perdí un día de feria, escuché a Gabriela Borgna, gestora cultural y también a Hernán Casciari que fue magistral, me gustó mucho. Entre las editoriales que más me gustaron está Chirimbote, y otras que tienen una diversidad de textos inclusivos. También me encanta El Guadal. Y en cuanto a diversidad, la Singularidad del Libro con textos más nacionales, hay mucha propuesta y variadas para adultos y para chicos”, contó Ingrid Obregón.

Hilen Páez Flores dijo: “Estoy fascinada con el logo, me parece fantástico el simbolismo de lucha armada con libros, sin dudas una genialidad así que muy feliz con ese armado simbólico. A la feria me trajo la delegación Catamarca de Psicoanálisis para unas actividades aquí y me hizo recorrer todos los stands, y pude presenciar la charla de Hernán Casciari. Así que me voy muy conforme y contenta con esta actividad”.

Graciela, docente: “La feria está hermosa, la cantidad de gente que vino, increíble lo que pasó miércoles y jueves con el espacio de la presentación de los terciarios, y de la oferta académica también. Y ahora también mucha gente, muchas propuestas. Increíble, todos los años va cambiando. Me encantó el logo y su simbolismo. Estuve en la charla de Gabriela Borgna, después fui a una presentación de la película ‘Barcos y catedrales’ en el espacio Bicentenario”.