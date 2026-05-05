El Gobierno de Catamarca rubricó un acta-acuerdo con la empresa Minera Alumbrera Limited para el aporte de fondos al fideicomiso minero, recursos que tendrán como destino específico la adquisición de equipamiento para hospitales del Oeste provincial. Además, con otro aporte de la empresa, se realizarán importantes obras de infraestructura vial en Belén, Andalgalá y Santa María.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que este tipo de acuerdos refleja una política minera orientada a traducir la actividad en beneficios concretos para la comunidad, especialmente en áreas sensibles como salud, conectividad y desarrollo regional.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Pablo Lilljedhal. También participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la ministra de Salud, Johana Carrizo; el intendente de Belén, Cristian Yapura; y los senadores departamentales Soledad Blas (Belén) y Horacio Gutiérrez (Andalgalá).

En particular, el documento firmado contempla la adquisición de un tomógrafo para el Hospital de Andalgalá y otro para el Hospital de Santa María, una inversión destinada a fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema de salud pública en el interior provincial.

Además, se prevé la ejecución de obras de by pass en las ciudades de Belén, Santa María y Andalgalá, con el objetivo de desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas. Estas intervenciones buscan reducir la congestión vehicular, mejorar la seguridad vial, optimizar tiempos de traslado, proteger el entorno urbano y acompañar el crecimiento ordenado de las ciudades