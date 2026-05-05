Este martes, la Sala Penal de la Corte de Justicia llevó adelante la audiencia de expresión de agravios en la causa en la que un jurado popular declaró culpables, en diciembre de 2025, a Jorge Roberto Castro (10 años de prisión por homicidio simple) y a Mónica Beatriz Murúa (5 años y 6 meses como partícipe secundaria).

Durante la audiencia, la defensa solicitó la nulidad del veredicto y la absolución de sus representados.

Por su parte, el fiscal Dr. Augusto Barros sostuvo la validez del proceso y del veredicto, remarcando que el Ministerio Público puso a disposición del jurado la totalidad de la prueba pericial y testimonial. Asimismo, señaló que no se advierten agravios concretos que desvirtúen la decisión adoptada y solicitó que se confirme la sentencia en todos sus términos.

Finalmente, el querellante particular, Dr. Sebastián Ibáñez, acompañó la postura del Ministerio Público y solicitó el rechazo de los planteos de la defensa.

Link de la audiencia completa en el canal oficial de Youtube del Poder Judicial