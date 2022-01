¿Alguna vez has querido cambiar la resolución de la pantalla de tu móvil y no has sabido cómo hacerlo? Antes de indicarte los pasos necesarios, debes saber que la resolución hace referencia al número de píxeles que conforman el panel, es decir, cuantos más píxeles sean, mejor se verán las imágenes.

Todas las pantallas tienen una resolución máxima, por ejemplo, si el panel es HD, los vídeos se muestran con esa calidad aunque tengan una característica superior. En el caso de que no sepas cuál es la calidad de la pantalla de tu móvil, con estas indicaciones podrás averiguarlo:

Abre ‘Ajustes’.

Entra en ‘Acerca del teléfono’.

Busca ‘Resolución de pantalla’ para acceder a la información que necesitas.

En el caso de que no te funcionen estos pasos, he de decirte que tu móvil no te muestra la resolución de la pantalla en la información sobre el teléfono. Si quieres saberlo, las aplicaciones más recomendadas son ‘CPU-Z’ o ‘Inware’.

Una vez conocida la resolución y si tu teléfono Android te lo permite, deberás seguir el siguiente proceso:

Abre ‘Ajustes’.

Entra en ‘Pantalla’.

Busca ‘Resolución de pantalla’ en el menú para hacer clic.

en el menú para hacer clic. Una vez realizado el paso anterior, podrás elegir las diversas resoluciones disponibles o activar la herramienta ‘Resolución inteligente’ para disminuir de manera automática la calidad para empezar a ahorrar batería.

Hay varios fabricantes Android que no incluyen esta opción en sus smartphones.

