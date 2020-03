Las Stories y los vídeos en directo triunfan como las rosquillas en Instagram. Si a eso le añades el mes de confinamiento al que nos ha sometido el coronavirus, tienes como resultado un montón de gente dispuesta a ver lo que publicas.

Con tanto rato en casa en cuarentena, lo hábitos también cambian: estamos más tiempo delante del ordenador y por lo tanto utilizamos más las redes sociales en él, cuando antes probablemente solo las consultabas desde el móvil.

Si es tu caso, y te parece que no eres tan ágil con el teclado como con la pantalla, no te preocupes: te contamos aquí cómo puedes ver los directos y las Stories de Instagram en la versión escritorio del ordenador. Para que no te pierdas nada.

Ver este tipo de contenido en tu portátil tiene una gran ventaja: la pantalla es considerablemente más grande que la de tu teléfono, por lo que lo verás con más detalle. Además te evitas el problema del consumo de batería -¡y de datos si te olvidas de conectarte al WiFi– que supone ver vídeos en el móvil.

En el caso de las Stories, es muy fácil, ya que solo tienes que ir a la home y allí mismo aparece un apartado para verlas todas.

Las Stories de Instagram en la versión web del ordenador están en la ‘Home’. 20BITS Las Stories de Instagram en la versión web del ordenador están en la ‘Home’.

Sin embargo, ver los vídeos en directo -los llamados ‘Instagram Live’- es algo que la versión web de la red social no nos permite hacer de forma nativa: necesitas instalar la extensión de Google Chrome IG Stories for Instagram.

Como su nombre indica, la extensión también permite ver las Stories, con la particularidad de que además también puedes descargártelas.

Para utilizarla, habiendo iniciado sesión en Instagram en el navegador, basta con hacer clic sobre el icono de la extensión que se muestra junto a la barra de direcciones -y junto al resto de extensiones si que es tenemos más-.

Cuando pulsas, te da la opción de elegir entre ‘Go to Instagram’, que te lleva a la versión normal de escritorio de Instagram, o ‘Go to IG Stories’, que te lleva a buscar Stories y Lives que se estén emitiendo en ese momento en directo.