Los auriculares inalámbricos se han convertido en un must para la mayoría. Más allá de la comodidad que aporta no tener que lidiar con los cables mientras se practica deporte o se hace una videollamada, estos wearables han logrado hacerse un merecido hueco en el mercado gracias a las características técnicas con los que están dotados la mayoría. Materiales de calidad, impedancia y sensibilidad al servicio del sonido o una autonomía potente que nos acompañe durante todo el día son tres de las que más valoran los usuarios, quienes, además, no dudan en compartir sus opiniones en la red para ayudar al resto a dar con los modelos que mejor relación precio guardan.

Basándonos en su criterio y, también, teniendo en cuenta las ofertas flash de Amazon de hoy, hemos dado con unos auriculares bluetooth que tienen todo lo necesario para conquistarte. Rebajados casi a mitad de precio, por lo que pueden ser tuyos por poco más de 18 euros, estos cascos de Homscam suman más de 10.000 valoraciones que le han valido las casi cinco estrellas doradas y la etiqueta Amazon’s Choice. ¿Quieres saber cuáles son los motivos de su éxito?

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Las prestaciones que destacan las 10.000 valoraciones

Calidad de sonido . Muchas de las reseñas mencionan la gran calidad de sonido de estos auriculares que, en parte, proviene de que están equipados con tecnología ‘bluetooth’ 5.0 que permite una conectividad estable y ofrece un sonido estéreo con bajos fuertes y baja latencia para jugar o hacer vídeos. Las valoraciones también destacan la calidad del manos libres a la hora de realizar llamadas, puesto que incluye tecnología de cancelación de ruido para que sea más efectivo.

. Muchas de las reseñas mencionan la gran calidad de sonido de estos auriculares que, en parte, proviene de que están equipados con tecnología ‘bluetooth’ 5.0 que permite una conectividad estable y ofrece un sonido estéreo con bajos fuertes y baja latencia para jugar o hacer vídeos. Las valoraciones también destacan la calidad del manos libres a la hora de realizar llamadas, puesto que incluye tecnología de cancelación de ruido para que sea más efectivo. Batería duradera . Otro de los aspectos más destacados es la duración de su batería y no es de extrañar puesto que con el estuche de carga, la autonomía de los auriculares alcanza las 15 horas de uso.

. Otro de los aspectos más destacados es la duración de su batería y no es de extrañar puesto que con el estuche de carga, la autonomía de los auriculares alcanza las 15 horas de uso. Buena relación calidad-precio . Dar con unos buenos auriculares por menos de 20 euros es posible con este modelo que, además y tras un primer emparejamiento, se conecta automáticamente al teléfono al sacarlo de su estuche de carga. Posee un alcance de hasta 10 metros de distancia sin interferencias ni pérdidas de conexión.

. Dar con unos buenos auriculares por menos de 20 euros es posible con este modelo que, además y tras un primer emparejamiento, se conecta automáticamente al teléfono al sacarlo de su estuche de carga. Posee un alcance de hasta 10 metros de distancia sin interferencias ni pérdidas de conexión. Adecuados y cómodos para hacer deporte. Este ‘gadget’ es adecuado para practicar deporte ya que se ajusta fácilmente a nuestra oreja y tienen un diseño minimalista. Incluyen tres gomas de diferentes tamaños para elegir la que mejor se adapta a nuestra oreja y su diseño interno está pensando para evitar caídas a la hora de hacer ejercicio.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.