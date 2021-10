Música

Se trata de una nueva colaboración para el álbum de la banda británica “Music of the Spheres”.

Ya empieza la cuenta regresiva para el lanzamiento de uno de los discos más esperados del año. “Music of the Spheres” estará disponible la semana que viene, más precisamente, el 15 de octubre.

Por ahora, conocemos algunos de sus adelantos: “Higher power”, “Coloratura” y “My universe” y ahora le llega el turno a una nueva colaboración que la banda anunció en sus redes y de la que compartió una pequeña muestra: “Let Somebody Go”, junto a Selena Gomez. Además, en abril ya se grabó el videoclip de la canción, que se podrá ver el mismo día de su lanzamiento.

El teaser del tema no hizo más que subir las expectativas de los públicos de ambos gigantes de la escena musical: “When I called the mathematicians and I asked them to explain / they say love is only equal to the pain” (“Cuando llamé a los matemáticos y les pedí que me explicaran / dijeron que el amor sólo es igual al dolor”) canta Selena, con los coros de Chris Martin.

Para Selena, esta canción le sigue a “999” junto al cantante colombiano Camilo, además de su primer EP en español al que tituló “Revelación”.

Si bien ya se sabe que el nuevo disco contará con la participación de Selena y BTS, el resto de las colaboraciones son un misterio. En ese sentido, hace apenas algunos días durante el Global Citizen 2021, los británicos interpretaron varios de sus éxitos más importantes junto a Billie y Finneas Eilish, Camila Cabello y Shawn Mendes. ¿Estarán ellos también en el album?

Rose Bouzon