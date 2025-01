Música

La banda anunció un acompañamiento visual para su último álbum, «Moon Music», que se estrenará mundialmente en YouTube el 22 de enero.

A Film For The Future, fue creada por más de 150 artistas visuales de 45 países, es “un mosaico caleidoscópico, un tapiz multimedia de 44 minutos” según describe el productor ejecutivo del proyecto, Ben Mor (quien también dirigió a Coldplay y Beyoncé en el videoclip de “Hymn For The Weekend” de 2016).

Cada artista recibió fragmentos musicales del último disco de Coldplay, Moon Music, y se les pidió que crearan imágenes inspiradas en ellos sin reglas ni pautas, y sin conocer las creaciones de otros artistas.

La película se estrenará en YouTube el 22 de enero, y también se realizarán proyecciones especiales de 360 ​​grados en Londres, Manchester y Seúl. En cada recinto, “la tecnología de audio de última generación y la proyección de 11 metros de altura en cuatro paredes y el suelo permitirán a los aficionados sumergirse completamente en la experiencia visual y sonora”.

Además, se lanzará una web de remixes dirigida por fans para la película, impulsado por la Inteligencia Artificial de Microsoft.

“Fue un gran privilegio tener una visión general de un proyecto tan ambicioso, trabajando con tantos animadores y cineastas increíbles que trabajan todos independientemente unos de otros. La película final es simplemente asombrosa y no puedo esperar a que los fanáticos de Coldplay la vean”, declaró Ben Mor.

La banda agregó: “Estamos muy agradecidos a todos los increíbles artistas que prestaron su genio a esta película. Han creado algo muy hermoso y estamos extremadamente orgullosos de ello”.