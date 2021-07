Música

La banda publicó un posteo con todos los detalles y un tráiler del álbum.

“Cada uno es un extraño en algún lugar”, es una de las ideas que coronan el posteo en el que Coldplay anunció la fecha de lanzamiento de “Music of the Spheres”, su próximo álbum, que será el 15 de octubre.

Para hacer la espera más corta, habrá un nuevo lanzamiento este viernes de un single llamado “Coloratura”, y el próximo será en septiembre. Mientras tanto, los fans pueden tener un panorama del disco en su tráiler, que ya está disponible en YouTube y al que titularon “Overtura”:

“Music of the Spheres” fue producido por Max Martin, maestro del pop y superproductor sueco responsable de éxitos número 1 de Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift y The Weeknd.

El nuevo disco se anunció con una nota escrita a mano junto con una foto del álbum, todo en clave cósmica, al igual que el tráiler, en el que el espectador viaja a través del espacio experimentando pequeños clips de los doce temas del disco.

Este es el tracklist completo del álbum, en el que cinco canciones están tituladas con emojis:

“[Planet emoji]” “Higher Power” “Humankind” “[Sparkle emoji]” “Let Somebody Go” “[Heart emoji]” “People of the Pryde” “Biutyful” “[Earth emoji]” “My Universe” “[Infinity symbol emoji]” “Coloratura”

Rose Bouzon