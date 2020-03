16 marzo, 2020 13:48

El ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, apunto directamente contra el equipo de asesores con el que cuenta del presidente Alberto Fernández para majar la pandemia.

Claudio Zin apuntó contra los asesores de Alberto Fernández

El exsenador italiano por Sudamérica dijo que son “una multitud de gente” los cuales no “tiene experiencia en manejo de epidemias“, salvo dos excepciones, y le pidió a Alberto Fernández que “haga como en Italia”. estos comentario lo dijo durante su participación en el programa de radio que conduce Eduardo Feinmann por Rivadavia, donde es columnista.

Después de que Feinmann hiciera una introducción donde contaba que en un banco porteño esta mañana había una “cola infernal” de jubilados que se “agolapaba en la puerta pegados uno a otro en la calle”, el médico italoargentino empezó diciendo que el gobierno se encontraba esperando el “primer caso autóctono” para poder tomar medidas aún más duras.

Claudio Zin comenzó diciendo que “Lo que están esperando, porque conozco a todo este grupo que está asesorando al Gobierno, es que aparezca el primer caso autóctono; cuando aparece el primer caso autóctono o enfermedad comunitaria, o social o como quieran llamarlo, ahí van a tomar las medidas más drásticas posibles”.

Luego siguió diciendo que “Son puntos de vista, no lo estoy criticando, solo estoy intentando interpretar qué está ocurriendo, por qué motivo estamos todavía en estas ambigüedades en términos de medidas que el presidente Alberto Fernández quiere tomar sus asesores técnicos y científicos, este gran grupo de médicos que lo asesora, uno es urólogo, el otro es cardiólogo, el otro no sé bien qué es, todo este grupo que asesora al presidente de la República, que ninguno tiene experiencia en manejo de epidemias salvo el doctor Eduardo López, y la doctora (Ángela) Gentile, que manejaron la epidemia de 2009 junto conmigo, la verdad es que el resto no tiene experiencia”, criticó el ex ministro de la provincia de Buenos Aires.

Claudio Zin apuntó contra los asesores de Alberto Fernández

Además explicó: “De todas maneras son médicos e interpretan la situación de un modo mucho más interesante o calificado que el resto de la gente; ahora, este grupo de gente seguramente lo ha convencido al presidente Alberto Fernández que es mejor tomar medidas cuando aparezca el primer caso de infección comunitaria, son puntos de vista “.

“En lugar de tener cuatro o cinco asesores, (el Presidente) tiene esta multitud de gente alrededor que no tiene nada que ver con la historia. Si fuera presidente de la República haría lo que hace Italia. Haga lo que hace Italia, presidente “, aconsejó Claudio Zin.

“Una persona sola y cuatro asesores, y se acabó la historia”, dijo, y para finalizar agregó: “¿Para qué esta romería de gente que no tiene nada que ver en la historia? Discúlpeme, ¿para qué quiere usted un experto en estrés?”.

Fuente: La Nación

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá