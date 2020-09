Parecía que el reloj era un complementos que iba a quedar olvidados ya que, fundamentalmente, solo servía para dar la hora o tener alarmas y eso es algo que nuestros teléfonos móviles pueden hacer perfectamente. A pesar de que siempre aporta un toque de elegancia y distinción empezó a desaparecer de muchas muñecas. Sin embargo, la tecnología llegó a su rescate y si bien los móviles fueron el motivo de su descenso de popularidad, la vinculación entre ambos ha transformado a los smartwach en uno de los wearables más demandados de los últimos años.

Si eres de los que todavía no se ha decidido a contar con uno en su muñeca (y su vida) te contamos cinco razones, más allá de la estética, por las que los relojes vuelven a estar de moda y necesitas uno:

1.- Da la hora. Sí puede parecer una tontería y una obviedad pero, ¿cuántas veces has perdido el tiempo buscando tu móvil para saber qué hora es y, después de mirarlo, entrar en Instagram, ojear el tiempo y contestar un correo lo has vuelto a dejar sin haber visto la hora? Con un reloj, esto no te pasaría.

2.- Te permite estar actualizado. Con un solo gesto puedes saber de quién es el correo que te ha entrado, si necesitas responderlo urgentemente o puedes terminar con lo que estás haciendo. También te avisa de cumpleaños, citas, reuniones… todo en tu muñeca. Imposible no enterarte.

3.- Encuentra tu móvil. Puede servirte para localizar tu teléfono en el bolso, en casa o donde quiera que lo hayas dejado hace cinco minutos y ahora no eres capaz de recordar.

4.- Monitoriza tu salud. No es solo que te sientas mal porque te indica que casi no andas o te ayude a controlar tus ejercicios. Además, puede controlar factores que te preocupen y alteren tu estado físico como el ritmo cardíaco o los ciclos de sueño de tal forma que puedas mejorarlo.

5.- Te ayuda a controlar el coche. Hay relojes inteligentes que pueden conectarse con tu vehículo y llevar a cabo ciertas acciones de forma automática para que no tengas que quitar ni una pizca de tu atención a la carretera.

Además, entre las ofertas del día de hoy de Amazon puedes conseguir un reloj inteligente por solo 28,89 euros. Es decir, que cuenta con un 28% de descuento.

Reloj Inteligente para Android e IOS Amazon

Entre todas las aplicaciones de este modelo cabe destacar que tiene opción fitness con nueve modos de deporte. Puede grabar y ver los datos en tiempo real en ejercicio y puede abrir el modo deportivo GPS en su teléfono para grabar tus rutas en tiempo real. Además, es resistente al agua hasta 50 metros. También puede monitorizar la frecuencia cardíaca y el sueño, así como tus datos de actividad física. Por supuesto, tendrá recordatorios de las apps a las que le des acceso en tu móvil (redes sociales, agenda… ).

