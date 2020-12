Hace casi un mes que salió a la venta uno de los regalos estrella que figurará este año en muchas listas de ideas para los Reyes Magos: la tan esperada PlayStation 5. Pero claro, una consola no es nada sin los juegos que la hacen mítica, y para este nuevo modelo de Sony ya hay unos cuantos disponibles de los que esperan marcar la diferencia. Todos estos todavía puedes pedirlos a través de Amazon y asegurarte de que van a llegar antes de Navidad.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

La remasterización Marvel´s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition es una de las apuestas fuertes que llegan con esta consola de nueva generación. Acompaña a Miles Morales en su camino para convertirse en el nuevo Spider-Man.

Assassin’s Creed Valhalla Limited

Ha llegado el Assassin’s Creed que sacará tu lado vikingo, ¡y en edición limitada! El Assassin’s Creed Valhalla Limited. Y hay una razón por la que es mejor que lo reserves cuanto antes: puedes conseguir una misión adicional, La senda del Berserker.

Demon’s Souls

Un remake rediseñado y remasterizado para revivir el Demon’s Souls. La oportunidad perfecta para presentar este oscuro y tétrico mundo de fantasía a las nuevas generaciones.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Otra novedad que no podía faltar en este listado es el Call of Duty: Black Ops Cold War, la secuela directa de Call of Duty Black Ops, ambientada en los años de la Guerra Fría. Incluye un soporte crossplay para que puedas compartir la experiencia con jugadores de Call of Duty

NBA 2K21 Mamba Forever Edition

Como joya para coleccionistas y amantes del baloncesto, regresa el simulador deportivo por excelencia, el NBA 2K21 Mamba Forever Edition, cuyo protagonista en portada es el astro de este deporte, que se marchó a principios del año 2020: Kobe Bryant.

