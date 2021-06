Música

La banda escocesa publicó un tuit cifrado en el que anuncia la esperada colaboración.

Una serie de crípticos tuits fue la forma en la que Chvrches y el líder de The Cure anunciaron que mañana, 02 de junio, lanzarán un nuevo single juntos que se llamará “How Not To Drown”.

Sumándose a la moda de los mensajes cifrados para que los fans los descubran, el trío liderado por Lauren Mayberry publicó una imagen con letras aparentemente inconexas bajo la consigna: “BGU=CHV”, que quería decir que se tenían que cambiar las letras de la imagen por la siguientes en el alfabeto. El mensaje final de este acertijo era “How Not To Drown Coming Wednesday June Second” -“Se viene Cómo no ahogarse el dos de junio”-.

Y por si había dudas, el propio Robert Smith también se sumó a la tónica de los acertijos: la banda publicó una foto de Lauren Mayberry junto a él titulada “HTNDRS.jpg”. Él la retuiteó junto con la imagen de un murciélago encima de lo que parece un micrófono. Después de esta imagen, subió una foto distorsionada de Mayberry con el mensaje: “#CHVRCHES VOY A PARAR AHORA PORQUE NO ESTOY SEGURO DE CUÁNTO DEBERÍA REVELAR… X”.

#CHVRCHES I WILL STOP NOW AS I AM NOT SURE HOW MUCH I AM SUPPOSED TO BE GIVING AWAY… X https://t.co/hdkVhbYYom pic.twitter.com/0meovDc76Z — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 31, 2021

“How Not To Dorwn” es el segundo single que la banda escocesa lanza este año, luego de “He Said She Said”, publicada en abril. En cuanto a Robert Smith, está trabajando tanto para el próximo álbum de The Cure, como para el suyo en formato solista.

Rose Bouzon