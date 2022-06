Música

La revista People publicó la carta de Christina Aguilera que le escribió a sus fans de la comunidad LGBTQ+.

La cantante escribió con franqueza acerca de que la vean como un ícono queer, “Estoy a favor de que la gente defienda lo que cree, y por eso creo que la comunidad LGBTQ+ se siente conectada conmigo. Todos venimos de la lucha; todos hemos tenido que luchar para ser escuchados”.

También señaló que su condición de aliada de las personas LGBTQ+ contribuyó a que la comunidad la acogiera, diciendo: “Ser una aliada LGBTQ+ no es algo efímero. Está en mi ADN.”

La intérprete de “Beautiful” –su primer gran himno LGBTQ+ – y una de las voces de Lady Marmalade,ya ha demostrado en muchas ocasiones, con sus canciones y sus mensajes, que es una aliada fiel.

“A lo largo de los años, he concienciado sobre el VIH y el SIDA y he ayudado a las familias de las víctimas del tiroteo en el club nocturno Pulse”, expresa la carta y añade: “También me sentí orgullosa de poner el foco en la comunidad LGBTQ+ con mi video musical Beautiful, en el que aparece una pareja gay, así como una mujer trans. No pensaba demasiado en ello, más allá de querer mostrar a la gente que es dueña de lo que es”.

“Me siento segura con ellos para expresarme como quiera, ya sea a través de una enorme balada o algo super sensual, porque lo aprecian todo”, escribió Christina: “Puedo ser tan colorida y ruidosa como quiera“.