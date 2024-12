Música

La cantante de ‘Brat’ actuará junto a Jenna Ortega, Natalie Portman, Zach Galifianakis y Catherine Zeta-Jones, entre otros.

Charli XCX fue elegida para The Gallerist, la próxima película de Cathy Yan. La trama sigue a un galerista desesperado que conspira para vender un cadáver en Art Basel Miami.

La cantante, compositora y actriz Charli tiene varios papeles cinematográficos en agenda tras una carrera exitosa con su último álbum Brat.

El mes pasado se confirmó que actuará en Sacrifice, el debut en inglés del director francés Romain Gavras junto a Anya Taylor-Joy y Chris Evans.

Además, participará del thriller erótico I Want Your Sex de Gregg Araki, el remake de Faces of Death, la adaptación de la novela gráfica 100 Nights Of Hero y el filme polaco Erupcja. También es estrella invitada en la serie de comedia de Amazon, Overcompensating.

En cuanto a la música, fue confirmada como cabeza de cartel del Parklife del próximo año, actuará en Coachella 2025 y encabezará el cartel del Primavera Sound en Barcelona y Oporto. Además, anunció una gira por estadios de Estados Unidos para abril y mayo del 2025.