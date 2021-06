El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, informó que el 89% de los integrantes de

las Fuerzas de Seguridad provinciales ya han recibido por lo menos una dosis de la

vacuna contra el Covid-19.

En ese sentido, señaló: “La verdad que está avanzando a pasos firmes todo el plan

de vacunación de la provincia en el marco de la estrategia que trazó la nación y que

acompaña también el gobierno de Catamarca, y en ese contexto las fuerzas de

seguridad ya han avanzado bastante con la primera dosis, se ha alcanzado el 89%

del total de las fuerzas, estoy hablando no solo de la policía sino también del Servicio

Penitenciario.

”Y los que ya tienen segunda dosis son aproximadamente un 10%. Hemos puesto el

foco fundamentalmente en aquellas personas que han sido consideradas de riesgo,

entonces esas personas que son aproximadamente 500 ya se han colocado la

segunda dosis”, indicó.

Asimismo, agregó: “Así que la verdad que es un número muy importante. Yo diría que

ese 10% que falta tiene que ver con gente que está con Covid en este momento y no

puede vacunarse o está aislada, o en definitiva no quiere vacunarse porque sabemos

que es voluntaria la vacunación.

”Cuando las personas que están en aislamiento dejen de estar aisladas, van a ser

inmediatamente vacunadas, y con eso estaríamos por lo menos dando una cobertura

muy importante a todas las fuerzas que han prestado un servicio durante toda la

pandemia y han estado en la primera línea de exposición”, afirmó.

Además, Aguirre comentó que “hay 400 personas aproximadamente que han

presentado carpetas solicitando la licencia especial para ser considerado personal

con enfermedad de riesgo y aproximadamente 100 personas más que han sido

vacunadas también, porque se está avanzando con la segunda dosis de una manera

más lenta”.

Tareas comunitarias

El ministro de Seguridad también hizo referencia a los infractores de la cuarentena

que están realizando tareas comunitarias. “Sabemos que se dictó un decreto que

establece sanciones contravencionales a aquellos que infrinjan las medidas de

restricción impuestas por la Nación y la Provincia. A partir de allí y en el marco de lo

que establece el Código de Faltas está la figura que prevé y permite la posibilidad de

hacer tareas comunitarias a aquellas personas que no puedan pagar las multas y

solicitan al tribunal o al juez de Faltas esta posibilidad y también aquellos que no

quieren pagar la multa o dejaron vencer los plazos y no la pagaron.

”Entonces el juez de Faltas, que es el jefe de Policía, puede designar esas tareas

comunitarias. Nosotros, a partir de un convenio firmado con Salud, hemos decidido

direccionar esas tareas comunitarias a los centros de salud para reforzar todo lo que

es el esquema sanitario. Han sido notificadas 19 personas, de las cuales

aproximadamente 16 están cumpliendo, hay tres más, que una está en Córdoba y

dos aislados”, afirmó.

