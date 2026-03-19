Catamarqueña fue asesinada en Buenos Aires

Santa María se encuentra conmocionada tras tomar conocimiento del trágico deceso de una mujer nacida en ese departamento.
El sangriento hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Lanús Oeste, cuando nuestra comprovinciana de 73 años quedó en medio de un tiroteo, originado tras un reclamo por ruidos molestos.
La víctima, identificada como Blanca Alba Fuenzalida, oriunda de la localidad santamariana de San José, recibió un disparo en la espalda mientras se encontraba en su vivienda. Fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, pero falleció minutos después.
Tras el ataque, los agresores huyeron y abandonaron dos motocicletas, que la Policía secuestró. Los peritos también recolectaron las vainas servidas..
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, que busca determinar el origen del conflicto e identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.