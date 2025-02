Durante el próximo 14 y 15 de febrero, la Capital de Catamarca será sede del Achalay Congreso Internacional, organizado por Achalay Producciones y que convocará a más de 200 bailarines y bailadores de todo el país. Del encuentro también participará Vale Barquero, artista peruana Campeona Mundial de Salsa y Bachata y 6 veces Campeona Nacional en Perú, además de reconocidos profesores y maestros nacionales.

“Estamos trabajando en la organización de un gran evento para este fin de semana, del que puede participar quien lo desee, bailarines de otros ritmos, iniciales etc., cualquiera se puede acercar y participar, no hay límites de ningún tipo”, indicó Alejandra Salas, directora de Achalay Producciones.

“Si bien la convocatoria ha sido muy existosa entre bailarines profesionales y de competencia es importante aclarar que todos pueden bailar y acercarse desde las 23 hs al complejo UTA en el alto Fariñango, para disfrutar de shows de alto nivel con coreografías de competencia y luego bailar salsa, bachata, cachengue y el infaltable folclore”, agregó. “La invitación es para que se animen a vivir un evento único y que descubran los beneficios de la música y el baile como otro camino de sanación y bienestar, físico y emocional”, agregó.

La dinámica consistirá en dos jornadas de talleres durante la tarde y por la noche baile social para todos los estilos: salsa, bachata, folklore, cachengue, etc..

De esta manera, el viernes desde las 15 y hasta las 20:30 en el Predio de UTA, se dictarán talleres de Bachata Mixto a cargo de Saya Dagata de San Luis, Bachata Conexión dictado por Gabriel Arce de Córdoba, Conteo y Musicalidad a cargo de Martikos Sosa de Tucumán, Acrobacias Aplicadas en Salsa y Bachata dictado por Sergio y Estrella Rojas de Jujuy y a las 23 hs se abrirán las puertas para el baile social.

En tanto que el sábado, también desde las 15 hs., tendrán lugar los talleres de Bachata Dominicana a cargo de Sergio y Estrella Rojas de Jujuy, Bachata Mixto Coreográfico y Teórico a cargo de Valeria Barquero de Perú, Intro al Afro, Rumba, Mambo y Son, dictado por Lucho Ochoa de Córdoba y Herramientas para Aplicar en Competencias, a cargo de la campeona Valeria Barquero, para cerrar el congreso con shows y baile social a partir de las 23 hs.

Los interesados en participar pueden comunicarse al Tel 3834 616985.