Catamarca aparece segunda en la nómina de provincias que más dinero reciben

per cápita en concepto de Coparticipación Federal, muy por encima del promedio

considerando el total de distritos.

Así se desprende de los datos del reparto impositivo y del censo de población de

2022.

El promedio de ingreso de las 24 juridicciones es 24.833 pesos por habitante, y

Catamarca es de las más favorecidas ya que percibe $ 43.416 mensuales por

habitante, por encima de La Rioja que recibe $ 36.833, Santiago del Estero con $

27.166 y Tucumán con $ 19.333.

El año pasado, las tres provincias ubicadas en el “podio” de las que más fondos

por habitante recibieron en concepto de coparticipación federal de impuestos,

leyes especiales y compensaciones que administra el gobierno nacional fueron

Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa.

Detrás aparecen La Rioja, La Pampa y Santa Cruz, todas las mencionadas en un

rango que va de $534.000 a 397.000 anuales per cápita, entre 79 y 33% superior a

la media por habitante nacional, que fue de 298.000 pesos.

Por detrás de esas 6 provincias, pero todavía recibiendo más que el promedio

nacional de fondos por habitante, se ubicaron Chaco, San Luis, San Juan y

Santiago del Estero.

Es decir que 10 jurisdicciones recibieron más fondos por habitante que el

promedio nacional y el resto menos.

En el extremo opuesto, los distritos que menos fondos por habitante recibieron, de

menor a mayor, fueron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires,

Mendoza, Córdoba y Neuquén, pero con cifras muy dispares: los $61.000 por

habitante al año que recibió CABA fueron poco más de mitad de los $113.000 que

recibió la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof y menos de un

tercio de los que recibieron Neuquén ($203.000) y Córdoba ($185.000), siempre

en términos per capita anuales.

El gobierno porteño, por ejemplo, recibió por habitante una quinta parte del

promedio nacional.

A su vez, de las provincias que más fondos por habitante recibieron, solo dos,

Tierra del Fuego y Santa Cruz, son “de altos ingresos”.

Se trata de las dos provincias de más baja densidad poblacional del país. Los

$534.000 por habitante de Tierra del Fuego implican que el gobierno provincial de

Gustavo Melella recibió $44.500 mensuales de fondos federales por cada

habitante de la isla.

Similar ejercicio arroja que el gobierno de Alicia Kirchner, recibió poco más de

$33.000 por mes por habitante de Santa Cruz, la segunda provincia más grande

del país en extensión territorial, detrás de Buenos Aires.