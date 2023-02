El presidente de la empresa minera Zijin Mining, Chen Jinghe, arribó a Fiambalá,

Tinogasta, donde fue recibido por el vicegobernador Rubén Dusso, la intendente

Roxana Paulón y equipo de gobierno, para firmar un acuerdo marco entre la

empresa minera y la Provincia, así como también tuvieron oportunidad de recorrer

la planta de carbonato de litio del proyecto Tres Quebradas, del cual Zijin funciona

como matriz y controlante indirecta de la sociedad argentina Liex S.A.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia, representado por el vicegobernador

Dusso, y las empresas mineras Zijin Mining, representada por Chen Jinghe; y LIEX

S.A., representada por Huang Huaiguo, firmaron un Convenio Marco de

Cooperación que, según reza su texto, tendrá la finalidad de “impulsar la

cooperación de las empresas con el gobierno para responder a las demandas

sociales, deportivas, culturales, educacionales y de salud que fueren solicitadas

por los ciudadanos de la provincia de Catamarca”.

Las partes se comprometen además, a sostener “un espíritu colaborativo para

celebrar distintos convenios que se incorporarán como anexos al presente

Convenio Marco de Cooperación”.

Durante la ceremonia de firma, el vicegobernador Dusso manifestó a las y los presentes: “Zijin tiene hoy el proyecto de litio más grande de la provincia y creo que no existen las casualidades. Nosotros constituimos las causas para que las cosas ocurran, ya que fue la provincia china de Unam, con sus técnicos, la que hizo la propuesta inicial del Corredor Ferroviario Bioceánico. Pero como en ese momento teníamos un gobierno que miraba para otro lado, no pudimos llevarla

adelante. Ahora, y por pedido expreso del gobernador, llevaremos adelante la

gestión para contar con esa ayuda y concretar este gran proyecto, que hace 200

años los intereses unitarios nos vienen negando, junto a la posibilidad de salir al

Pacífico. Hoy, para construir finalmente el Corredor, tenemos no solo el apoyo de

nuestro gobierno, sino también el apoyo de Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil,

Chile, y 15 provincias argentinas”.

El presidente de la empresa china manifestó, que de su parte pondrán toda su

tecnología “al servicio de trabajar con Catamarca y así beneficiar tanto a la

provincia en su conjunto como a sus comunidades”.