La actividad se realizó junto a organismos de EE.UU., Argentina y Bolivia para fortalecer capacidades regulatorias, supervisión ambiental y gestión sostenible de proyectos de litio mediante tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE).

El Ministerio de Minería de Catamarca participó del Taller de Desarrollo de Lineamientos de Supervisión Regulatoria para la Minería de litio y las operaciones de Extracción Directa de Litio (DLE), utilizando datos de informes de impacto ambiental e intercambio técnico. El encuentro se realizó en Salt Lake City, sede Utah, EE. UU, en conjunto con el Servicio Geológico de ese país (USGS).

La actividad se enmarca en una iniciativa interinstitucional que busca fortalecer las capacidades regulatorias y de gestión sobre los minerales críticos. El programa es liderado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, a través del Programa de Gobernanza Energética y de Minerales (EMGP), y cuenta con la implementación conjunta del Programa de Desarrollo del Derecho Comercial y la Oficina de Asuntos Internacionales de Estados Unidos.

La iniciativa se desarrolló en estrecha colaboración con organismos gubernamentales de Argentina y Bolivia, lo que promovió el intercambio técnico y el fortalecimiento institucional en regulación y supervisión de proyectos de litio y otras materias primas estratégicas.

En representación de Catamarca participaron la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el director del Servicio Jurídico, Raúl Colombo.

La agenda de trabajo incluyó actividades de campo y sesiones técnicas junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos, centradas en aspectos técnicos, ambientales e hidrogeológicos vinculados a la extracción de litio en salmueras mediante tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE). También se abordaron metodologías de evaluación integral de la disponibilidad de los recursos hídricos y estrategias de monitoreo de los sistemas naturales asociados al aprovechamiento del litio en ambientes salinos, con especial atención en la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas vinculados a estos proyectos.

La participación en estas jornadas busca dar continuidad al trabajo desarrollado por la Provincia, teniendo como base la confianza de las comunidades en el rol del Estado en la administración de los recursos minerales, promoviendo un aprovechamiento sostenible del litio desde el punto de vista ambiental. Asimismo, apunta a fortalecer la transparencia en la gestión del desarrollo sostenible de los recursos de salmuera y de los sistemas naturales asociados.