El fin de semana el público disfrutó la promoción turística con juegos, música y sabores catamarqueños en el stand de la provincia en la Rural de Buenos Aires.



Durante el fin de semana las consultas de turistas en el stand de Catamarca en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza desde el 27 al 30 de septiembre en el predio La Rural en la Ciudad de Buenos Aires, revelaron que se consolida como uno de los destinos más elegidos para visitar en el país.

Los informantes de turismo de las distintas regiones de Catamarca que participan de la FIT remarcaron que recibieron visitas de turistas que ya habían viajado a la provincia y que estaban organizando un nuevo viaje para recorrer los atractivos que quedaron pendientes, y repetir en los que disfrutaron con la naturaleza.

Marcos Herrera, informante de Belén, contó que el Shincal y la Ruta del Telar fueron las que más interés generaron. “Les interesa conocer sobre los tejidos, los ponchos, y también buscan todas las propuestas para paseos de montaña”, expresó y subrayó que hubo muchas consultas de turistas que ya fueron a Catamarca y quieren volver para conocer el Oeste y la Puna.

Las informantes El Rodeo y Los Varela coincidieron en remarcar que los turistas se mostraron interesados en viajar a la región de Ambato por las propuestas de turismo activo en la naturaleza. “Tuvimos muchísimas consultas de familias interesadas en hacer actividades al aire libre en la montaña y les encantó además de nuestros paisajes, saber que contamos con servicios para hacer trekking, cabalgatas, y tirolesa”, indicó Eva Olea, de Los Varela.

“En mi caso vinieron muchas personas que viajaron hace años atrás a El Rodeo y vieron cuando la obra de la Virgen estaba en construcción, así que se fueron con toda la información para volver y visitar ese lugar”, agregó Dana Romero, de El Rodeo.

Una familia de Buenos Aires contó que fueron tres veces a Catamarca y que después del último viaje decidieron mudarse. “En enero nos vamos a vivir a Fray Mamerto Esquiú, un lugar hermoso cerca de la ruta 1 y a la nena ya la inscribimos para que comience la escuela en marzo, estamos muy ilusionados y con muchas ganas de vivir en Catamarca”, anhelaron.

“Consultaron muchas familias que viajan en motorhome, les llamó la atención que estemos ubicados tan cerca de la Ruta Nacional 40. Antes habían llegado hasta Belén y ahora prometieron subir más por la 40 para después seguir por los Valles Calchaquíes, región de la que formamos parte con Tucumán y Salta.

Diego Vázquez, de Buenos Aires, viajó en varias oportunidades y conoció los atractivos de la Capital, Ambato, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. “El próximo viaje será para conocer los lugares del tramo de la Ruta 40, seguramente lo haré en colectivo porque siento que es la oportunidad de conocer más a los lugareños”.

El público también se acercó para buscar más información de los imperdibles de Catamarca. Es que la lista de todo lo que ofrece asegura experiencias inagotables. “Queremos conocer muchos lugares, como el Campo de Piedra Pómez, la Cuesta del Portezuelo, las termas, la lista es tan larga que es imposible disfrutar en un solo viaje”, expresó una pareja que planea “el primero de los futuros viajes que haremos a Catamarca”.

La jornada del domingo el público conoció los destinos turísticos a través de divertidas propuestas como las fotos instantáneas en paisajes emblemáticos de Catamarca, la cultura en demostraciones en vivo de tejedoras que integran “La Ruta del Telar”, con degustaciones hacia el final del día con el espectáculo de Agustín Isasmendi en el escenario externo “Elegí Argentina” de Fiestas Argentinas.

Cómo sigue

El lunes 29, a las 15, se presentarán las experiencias turísticas de “Catamarca Sensorial” de Santa María con “Sentí Yokavil”, y “Tinogasta tierra de sensaciones”, en el Auditorio CFT B (Salón Ceibo).

Los días lunes y martes tendrán lugar las rondas de negocios con operadores turísticos nacionales e internacionales, generando oportunidades para posicionar a Catamarca como un destino competitivo y diverso.