Con motivo del 80° aniversario del nacimiento de Sandro, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, presenta un ciclo de cine especial que se llevará a cabo los días viernes 3, 10 y 17 de octubre a las 19:30 horas en el segundo patio del recientemente inaugurado Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La entrada será libre y gratuita hasta agotar la capacidad del espacio.

Durante tres jornadas, el público podrá revivir en pantalla grande algunos de los títulos más emblemáticos de la carrera cinematográfica del Gitano. El viernes 3 de octubre con la proyección de Gitano (Emilio Vieyra, 1970), donde Sandro encarna a un joven de origen gitano que, tras ser acusado injustamente de un crimen, debe huir y ocultarse para demostrar su inocencia. Lo acompañan en el elenco Soledad Silveyra, Ricardo Bauleo y Silvina Rada.

El viernes 10 de octubre será el turno de Muchacho (Leo Fleider, 1970), una de las películas más populares de su trayectoria. La historia narra el romance entre un humilde isleño del Delta del Tigre y una joven de familia adinerada, una relación que enfrenta la férrea oposición del padre de ella. En esta producción, Sandro comparte pantalla con Olinda Bozán y Diana Ingro. Finalmente, el viernes 17 de octubre se presentará Subí que te llevo (Rubén Cavallotti, 1980), una comedia romántica en la que un famoso cantante, decidido a conquistar a una joven que vive con su tío conservador, se hace pasar por su hermano gemelo recién llegado al país. En esta oportunidad, el Gitano actúa junto a María Valenzuela, Darío Vittori y Juan Leyrado.

Sobre Sandro

Roberto Sánchez, conocido artísticamente como Sandro, nació el 19 de agosto de 1945 en Buenos Aires y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música y el cine popular en Argentina y América Latina. Conocido como “el Gitano”, fue pionero del rock en español y conquistó al público con su inconfundible voz, su carisma y sus interpretaciones cargadas de pasión. Su legado trascendió géneros y fronteras, logrando una conexión única con sus seguidores, que lo consagraron como ícono de la cultura popular. Además de su prolífica carrera musical, dejó huella en el cine nacional, protagonizando películas que combinaron romance, drama y comedia, y que hoy siguen vigentes en la memoria colectiva.

La realización de este ciclo en CATA busca celebrar la obra de Sandro y al mismo tiempo invita a conocer el nuevo espacio cultural de la provincia.

CATA no es un museo tradicional, sino un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad catamarqueña a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.

Este homenaje propone revisitar la obra de una figura clave de la cultura argentina y, desde Catamarca, celebrar sus 80 años de vida a través de la pantalla grande.

Cronograma de proyecciones

• Gitano | viernes 3 de octubre – 19:30 hs

• Muchacho | viernes 10 de octubre – 19:30 hs

• Subí que te llevo | viernes 17 de octubre – 19:30 hs