El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, se reunió con el gerente zonal de Banco Nación, Sebastián Riveros, y representantes del sector comercial de Catamarca para anunciar una mejora en el programa “Marcatón” destinado a fortalecer el comercio local.

A partir del 1 de octubre, el tope de reintegro en el rubro alimentos pasará de $60.000 a $90.000, beneficiando directamente a las familias catamarqueñas y promoviendo el consumo en los negocios de la provincia.

El encuentro, que tuvo lugar en el CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), contó con la participación de Alejandro Segli, de la Federación Económica; José Martínez, de la Cámara de Supermercados; y Cintia Galarza, de la Unión Comercial de Catamarca.

Durante la reunión, también se adelantó que en los próximos días Banco Nación pondrá a disposición tarjetas de créditos para casi 5.000 becados, quienes podrán acceder a los beneficios del Marcatón y disfrutar de ventajas exclusivas en sus compras. También se recuerda a los usuarios del BNA que se encuentra disponible la habilitación de las tarjetas a través de la aplicación.

Hay que remarcar que, en el resto de los rubros del Marcatón, los topes de reintegro se mantienen de la misma manera.