La empresa Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado continúa sin hacer píe y es otra de las SAPEM deficitaria que tiene el gobierno.

Para hacer un poco de reseña a lo largo de este último tiempo, cabe destacar que la empresa fue inaugurada oficialmente el 24 de abril del año 2014 durante la gestión de la ex Gobernadora Lucía Corpacci, con un flamante edificio construido en el CAPE y con tecnología de nivel adecuado para un canal de televisión.

Desde ése momento la tv pública nunca cumplió su rol de fundación como sapem ya que el personal humano, el equipamiento y todo lo que hace para su normal funcionamiento es aporte del Estado , no hubo y no hay casi ningún ingreso de la parte privada lo que hace a esta empresa deficitaria como otras SAPEM que están bajo la órbita del estado.

Desde el 2014 hasta la fecha cambiaron muchas cosas en la tv pública local ( periodistas, escenografía, autoridades de la empresa) pero lo que sigue intacto hasta hoy es que el propio gobierno gira mensualmente el dinero para el pago del personal, como ejemplo según la información que se pudo recabar es que nunca se habría creado el departamento de ventas (para gestionar pauta privada) y por ende lo único que se ve durante las emisiones en vivo son propagandas del gobierno de turno, repetimos no hay inversión o no se ve la parte privada en la empresa.

Ya en este año y con la gestión del actual Gobernador Raúl Jalil hubo un cambio pero insignificante, la tv pública pasó a depender ahora del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y no del Ministerio de Comunicación, cambio que sí generó dudas y hasta enojo para parte de algunos empleados.

Pero la situación sigue siendo la misma, el gobierno paga los sueldos para una empresa que aún no está instalada en la sociedad Catamarqueña, aún no es elegida como opción para informase dada su parcialidad (y es entendible que sea así) ya que responde al ejecutivo provincial.

En lo estrictamente periodístico lo decíamos arriba, Catamarca Radio y Televisión, Sociedad del Estado no logra hacer píe, no es fuente informativa ni logra imponer su agenda ante los otros medios de la provincia, además de no tener presencia en lugares claves (como la calle, casa de gobierno, legislatura, etc.).

Ahora en un intento desesperado por oxigenar la pantalla las autoridades convocaron al reconocido periodista Mario Laplaca( ex funcionario del Frente Cívico y Social) pero su ciclo no tiene mucha repercusión con decirles que cada transmisión en vivo de su programa “El Cierre ” no visto ni por 100 personas en Facebook.

Por último cabe destacar que diputados de la oposición (UCR- Juntos por el Cambio) en algunas oportunidades hicieron un formal pedido de informe para solicitar la situación actual de la empresa Radio y Televisión Catamarca Sociedad del Estado.

En el pedido presentado, indica que “en su comienzo, la empresa formó parte de la Subsecretaria de Medios. Con la nueva modificación a la ley de Ministerios, al parecer, la empresa estatal paso a formar parte del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, encabezado por la Lic. María Eugenia Rosales Matienzo.

En base a ello, el objeto del presente pedido de informe es conocer mediante información oficial, distintos aspectos administrativos, económicos, financieros y laborales de la sociedad en cuestión”. Entre los puntos a responder sobre la situación de actual de la empresa de destacan el estado de balances financieros, el informe detallado sobre el plan de negocio, el informe de la planta del personal permanente, contratado y política de empleo, el escalafón salarial de los funcionarios y de todo el personal y el estado de la infraestructura donde se encuentra desarrollando sus actividades.