A las 16:45 de la tarde de hoy, alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Cuarta se hicieron presentes en el pasaje Los Almendra S/N°, donde dialogaron con una mujer mayor de edad, quien adujo que, momentos antes, tras una discusión, su pareja la habría agredido físicamente, en virtud de lo cual los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de 20 años, que fue trasladado y alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Durante el procedimiento, los uniformados observaron en el inmueble plantas similares a la de la variedad Cannabis Sativa, por lo que de inmediato dieron intervención a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes luego de llevar a cabo tareas de su especialidad secuestraron doce (12) plantines de marihuana, que estaban siendo cultivadas, tomando conocimiento en este caso el Juzgado Federal, desde donde se ordenaron las medidas a cumplimentar.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.