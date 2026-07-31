Se firmó un convenio para fortalecer la transparencia, la apertura y la participación en el proceso de adjudicación de los futuros locales del Centro Comercial de Valle Chico.

El Ministerio de Vivienda y Urbanización y la Federación Económica de Catamarca (FEC) firmaron un convenio de colaboración mediante el cual la entidad participará en el diseño e instrumentación del proceso de licitación de los locales comerciales que formarán parte del Centro Comercial de Valle Chico.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el ministro Fidel Sáenz y el presidente de la FEC, Marcelo Coll, quienes coincidieron en destacar la importancia de generar mecanismos que promuevan la participación de los distintos sectores vinculados a la actividad comercial y de servicios de la provincia.

A través de este convenio, la Federación Económica aportará su experiencia institucional y técnica para colaborar en la elaboración de las bases y condiciones de la convocatoria, la difusión del proceso y el acompañamiento general de la iniciativa, contribuyendo a garantizar un procedimiento abierto, transparente y con amplia participación.

Durante el encuentro, el ministro Fidel Sáenz destacó la importancia de incorporar a instituciones representativas de la comunidad en las decisiones vinculadas al desarrollo de proyectos estratégicos. “Desde el inicio de esta gestión nos propusimos construir procesos abiertos y participativos. Por eso convocamos a la Federación Económica, una institución que nuclea a asociaciones y entidades representativas del comercio y los servicios de toda la provincia. Creemos que su participación aportará transparencia, legitimidad y una mirada amplia que permita generar más oportunidades para quienes quieran desarrollar su actividad en este nuevo espacio comercial”, expresó.

El Centro Comercial de Valle Chico forma parte de una estrategia integral de desarrollo urbano impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanización para acompañar el crecimiento del barrio, promover la actividad económica y generar nuevas oportunidades para emprendedores y comerciantes.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, destacó la importancia de la iniciativa y el potencial que representa Valle Chico para el desarrollo económico de la provincia. “Para nosotros es excelente, una gran oportunidad. Hoy todo lo que sea desarrollo inmobiliario es importante porque todo lo que es el comercio y la pyme en general está buscando nuevas oportunidades. Yo creo que Valle Chico se ha transformado ya en un potencial muy importante al que hay que darle relevancia y trascendencia. El Centro Comercial me parece una obra increíblemente positiva para la zona, los vecinos y para el desarrollo del comercio en ese lugar”, expresó.

Asimismo, Coll valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones y la posibilidad de aportar la experiencia de los distintos sectores económicos de la provincia para fortalecer el proceso y ampliar las oportunidades para comerciantes y emprendedores interesados en formar parte del futuro Centro Comercial de Valle Chico.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en continuar trabajando de manera conjunta en los aspectos técnicos y operativos necesarios para la puesta en marcha del proceso de licitación, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y amplia participación para todos los interesados, entendiendo que construir comunidad también implica construir confianza entre el Estado, las instituciones y los distintos sectores de la sociedad.