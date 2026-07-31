Tras deprenderse de Tobías Andrada, que seguirá su carrera en River, Vélez ultima detalles por el atacante que seguiría su carrera en Atlas. Vélez todavía no sumó refuerzos en el mercado de pases pero si acumuló algunas bajas. Álvaro Montero fue vendido a Boca, Aaron Quirós cedido al Atlante de México, Tobías Andrada acaba de ser transferido a River y parece que se irá también Florián Monzón, el 9 titular.

En el triunfo frente a Talleres en Córdoba, Guillermo Barros Schelotto decidió no incluirlo en el once titular proque el club ultima detalles para su venta. De acuerdo a la información que trascendió, el Atlas ofreció 3,8 millones de dólares por el 80% del pase. Hace poco en Liniers habían rechazado un ofrecimiento similar del Nantes de Francia pero todo indica que en este caso el pase se hará.

Vélez ultima detalles para vender a Florián Monzón

«Hay muchas posibilidades de que los dos se vayan en estos días; Andrada estaba con una molestia, Monzón quería jugar y yo preferí no ponerlo salvo que fuera necesario, había hablado con él», expresó el Mellizo en conferencia de prensa dando a entender los avances en las negociaciones.

En caso de concretarse la salida, Monzón dejaría Vélez con 33 partidos jugados y 7 goles convertidos. Le ganó la pulseada nada más y nada menos que a Braian Romero, que dejó el club hace unas semanas. Ya se habla de la búsqueda de un reemplazante y apareció el nombre del ururguayo Mauro Méndez, que no seguirá en Estudiantes pese a su buen nivel en Banfield.