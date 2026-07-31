El sábado se celebrará el Día de la Pachamama con una ceremonia ancestral

En el marco del Día de la Pachamama, Pueblo Perdido de la Quebrada será escenario de una emotiva ceremonia que invitará a residentes y turistas a reencontrarse con una de las tradiciones más profundas de los pueblos originarios: el agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos y la renovación del vínculo con la naturaleza.

La propuesta, denominada «Pacha Raymi – Celebración del Día de la Pachamama», se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a las 13 horas, en el sitio arqueológico ubicado en la Quebrada.

La ceremonia estará encabezada por el cacique Juan Carlos Allosa y contará con la participación de las comunidades Kakán Putquial, de Andalgalá, y Kakán Valle Chico, quienes compartirán este ancestral ritual cargado de simbolismo, identidad y espiritualidad.

Durante el encuentro se realizarán las tradicionales ofrendas a la Pachamama, una práctica que expresa gratitud, respeto y reciprocidad con la naturaleza, renovando un legado cultural que continúa vigente y que forma parte de la identidad de los pueblos andinos.

La actividad será libre y gratuita, y está destinada a todas las personas que deseen vivir una experiencia de profundo valor cultural y espiritual en un entorno único.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 11 5737-9860.