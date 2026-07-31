La Feria Manos Catamarqueñas dará la bienvenida a agosto con una jornada especial que combinará tradición, cultura y música en la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a Casa de la Puna. Este sábado 1 de agosto, de 14 a 18 horas, vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta gratuita pensada para toda la familia.

La jornada comenzará a las 14 horas con la tradicional Ceremonia de Ofrenda a la Pachamama, un ritual ancestral que invita a agradecer a la Madre Tierra y renovar el vínculo con las raíces y la identidad de los pueblos andinos.
A partir de las 14:30, el escenario recibirá a Mary Delgado, mientras que a las 15 se desarrollará un taller gratuito de danzas folklóricas a cargo de Anita Maldonado, abierto a personas de todas las edades que deseen aprender o disfrutar de los bailes tradicionales.
La programación artística continuará a las 16 con la presentación de Sofía Liendro, seguida por el color y la energía de Caporales San Simón. El cierre estará a cargo del grupo Salamanqueros, desde las con un repertorio que promete hacer cantar y bailar al público.
Como cada fin de semana, la Feria Manos Catamarqueñas reunirá a emprendedores y artesanos locales con una amplia variedad de productos regionales, mientras que los food trucks ofrecerán propuestas gastronómicas para compartir una tarde al aire libre.

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