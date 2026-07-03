El Gobierno de Catamarca dio un paso más en la modernización de su gestión pública con la realización del Encuentro Institucional y Técnico junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El evento, desarrollado en el marco de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, contó con la presencia central del gobernador Raúl Jalil, quien encabezó la apertura y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la toma de decisiones basada en evidencia.

Durante su intervención, el mandatario provincial destacó el carácter pionero de Catamarca al iniciar estos estudios hace cuatro años y subrayó la necesidad de comprender los cambios estructurales de la época actual: “atravesamos una nueva era de la humanidad marcada por la tecnología y la inteligencia artificial, que repercute en nuestra vida cotidiana, desde el sistema de salud hasta el sistema previsional. La velocidad de estas transformaciones nos obliga a estudiar estas tendencias para anticiparnos y construir las respuestas que la sociedad necesitará en el futuro”, manifestó Jalil.

El encuentro reunió a más de 70 participantes, entre ellos referentes e integrantes de las siete subcomisiones temáticas que componen la Comisión Demográfica, representando a una amplia diversidad de sectores sociales, académicos e institucionales.

La jornada contó con la participación de funcionarios clave en la estructura de coordinación provincial, como las ministras de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y de Salud, Johana Carrizo; la Asesora General de Gobierno, Mara Murúa; y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, quienes acompañaron el desarrollo del evento.

La agenda del evento no solo incluyó las disertaciones magistrales de las representantes de UNFPA Argentina —Mariana Isasi, jefa de oficina, y Anabel Fernández Prieto, oficial de Programa, sino que también propició un espacio de trabajo colaborativo e interdisciplinario. Las representantes realizaron una presentación del Análisis de Situación Poblacional (ASP) con foco en salud, como insumo clave para la planificación basada en evidencia científica. A partir de allí, se debatió entre los presentes la viabilidad de avanzar en acciones con enfoque en los jóvenes, para articular las políticas de educación, empleo, arraigo territorial y proyectos de vida.

Las mesas de trabajo que se realizaron durante el encuentro permitieron revisar los avances de las investigaciones realizadas por las subcomisiones, así como identificar oportunidades de asistencia técnica prioritaria. La jornada culminó con la definición de próximos pasos, responsabilidades institucionales y un cronograma preliminar de trabajos a seguir, en línea con los objetivos que se plantearon para construir una agenda provincial de población y desarrollo con perspectiva intersectorial y territorial.

La presencia de referentes de juventudes de toda la provincia reforzó el objetivo de crear políticas que garanticen el desarrollo profesional y el arraigo. El análisis presentado por UNFPA, sumado al aporte de los actores locales, permitió identificar prioridades para que las nuevas generaciones encuentren en Catamarca oportunidades reales de crecimiento personal en un entorno sostenible.

La hoja de ruta trazada junto a UNFPA asegura que la provincia cuente con herramientas científicas para transformar realidades sociales y construir el Estado que Catamarca necesitará en los próximos años.