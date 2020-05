El Gobierno nacional reconoció la “posibilidad de que en algunos lugares” las clases puedan comenzar antes de que la Argentina supere oficialmente la pandemia de coronavirus. Las zonas o provincias, como Catamarca, en las que el virus no tiene circulación, o la misma es baja, están en esa lista hipotética. “Dada la circulación del virus, es probable de que en algunos lugares se pueda comenzar con antelación, siempre

con todos los cuidados necesarios y el desarrollo de los protocolos”, sostuvo el ministro de Educación, Nicolás

Trotta.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional afirmó que esa chance “se ha conversado” con los gobernadores, sindicatos docentes y especialistas, aunque aclaró que “hay que ver cómo termina de desenvolverse la pandemia los próximos días en aquella provincias que tienen baja circulación del virus”.

“La idea es establecer una hoja de ruta con los especialistas, los epidemiólogos, debatirlo en el Consejo Federal de Educación, y después la decisión final va a estar en cabeza del Gobierno provincial”, señaló el integrante del Gabinete.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se unifiquen los calendarios escolares de este año y el próximo, Trotta respondió: “Queremos esperar agosto o septiembre para tener una mirada más clara sobre cómo respondió el sistema educativo y eso se va a vincular mucho con el esquema de pasos a seguir con el ciclo lectivo 2020 y 2021”.

Los chicos concurrieron por última vez a las escuelas el viernes 13 de marzo.

Por otra parte, el ministro de Educación rechazó las críticas hacia los cuadernillos elaborados por la cartera, luego de que la oposición afirmara que se trata de un “intento de adoctrinamiento escolar”. “Me sorprendió. Este material es desarrollado por pedagogos y universidades. Se toca una agenda desde la política, pero no partidaria, sino desde las ciencias sociales. Nada más alejado de un cuaderno con mirada partidaria”, aseguró el funcionario nacional.

Retorno

Días atrás el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, dio a conocer que están pensando en reabrir algunas escuelas de Catamarca de forma inteligente en ciudades con pocos habitantes. Este retorno sería inminente en la provincia siempre y cuando no surjan casos de COVID-19 en las próximas dos semanas, según se conoció. “Sin protocolo no se puede volver ”

El titular del Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA), Sergio Guillamondegui, dio a conocer que existen diversos pasos previos antes de pensar en volver a las aulas en la provincia, más allá de no tener casos de COVID19.

Consideró que “no se puede volver” sin protocolos y sin pensar en los cuidados de los educadores y de los alumnos en cada uno de los establecimientos. Recordó que los docentes están solicitando la reapertura de la paritaria para plantear diversos temas pendientes, por ende para SIDCA es difícil retornar a las aulas de un día para otro como lo

plantean los gobiernos provincial y nacional.

