SE MOVILIZARON CASI 10 MIL TURISTAS POR LA PROVINCIA

El fin de semana extra largo de carnaval dejó un importante movimiento turístico en Catamarca, con casi 10 mil turistas recorriendo las distintas localidades y participando de las múltiples celebraciones de carnaval que ofreció la provincia.

Según el relevamiento oficial realizado desde la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte con el aporte de los municipios y asociaciones del sector, Catamarca registró una ocupación hotelera del 64% como promedio provincial, con picos de ocupación en algunas localidades como Mutquín con el 100%, El Rodeo con el 95%, Antofagasta de la Sierra y Las Juntas con el 90%. También registraron buenos niveles de ocupación Huillapima, Londres y Villa Vil con el 70%, mientras que en San Fernando del Valle de Catamarca el nivel de ocupación fue del 45%.

El total de turistas arribados fue de 9.629, con un promedio de estadía de 3 noches y un gasto promedio de $90.495. Eso dejó un impacto económico de $ 2.355 millones distribuidos en toda la cadena de valor del turismo.

“Este fin de semana tuvimos un importante movimiento turístico, traccionado por las celebraciones de carnaval que hubo en todo el territorio provincial, más algunos festivales importantes y eventos deportivos que también convocaron público de otras provincias. Un fin de semana que refuerza la importancia de seguir apostando a las fiestas y eventos populares como atractivos para el turismo”, destacó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.