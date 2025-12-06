La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital concretó un encuentro estratégico con la compañía española Civitatis, para sumar a los prestadores locales a las más de 90 mil actividades que ofrece la plataforma, presente en más de 160 países.

Bajo la premisa de continuar apostando a la promoción y comercialización de la oferta turística de la ciudad trabajando fuertemente con el sector privado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, selló una alianza estratégica con Civitatis, la plataforma on line líder mundial en excursiones y actividades turísticas, para integrar a prestadores locales a su red global.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias turísticas del destino—visitas guiadas, excursiones, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, entre otras— al catálogo de Civitatis, que hoy incluye más de 90.000 actividades en 160 países y cuenta con una comunidad de más de 40 millones de viajeros.

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galindez ofreció una conferencia de prensa junto a la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio y la Coordinadora de Comunicación Digital, Stella Torres, para contar los detalles del acuerdo.

“Esta compañía tiene un importante impacto mundial y nosotros hemos aceptado esta alianza como un desafío muy importante, porque implica integrar a todos los prestadores que, de alguna manera, en estos seis años se fueron fortaleciendo mediante distintos programas de desarrollo económico y también en los espacios de comercialización que procuramos en los atractivos turísticos y los distintos espacios de la ciudad. Nuestra apuesta es que sigan fortaleciéndose porque es una plataforma exigente, con estándares rigurosos así que debemos trabajar fuertemente en la comercialización pero también en la calidad de sus servicios. Invitamos a todos los prestadores a que se sumen a esta iniciativa que creemos va a potenciar al turismo”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Antonella Rubio destacó: “estamos trabajando fuertemente en unificar la comunicación de Catamarca Capital como destino para que tanto el sector público y el privado, podamos vender de la misma forma la ciudad. En ese marco, estamos generando distintas herramientas, principalmente digitales, para fortalecer la visibilidad y potenciar los canales de comercialización que les permitan ampliar su mercado y puedan llegar a los turistas nacionales e internacionales”.

A la vez señaló que las herramientas digitales como Catu, el chatbot o asistente virtual y la web de Turismo Capital con estándares que responden el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) aportarán a visibilizar la oferta local.

Stella Torres señaló que desde la Secretaría se brindarán capacitaciones o webinarios para acompañar a los prestadores en el conocimiento de las herramientas digitales: “ya tenemos experiencia habiendo trabajado con otras plataformas como Mi Capital Conecta y entendemos la necesidad de que los prestadores empiecen a digitalizarse y eficientizar la comercialización de sus productos o servicios”.

Finalmente se informó que el próximo jueves 11 de diciembre, a las 10 horas, se realizará un webinar en el que Civitatis informará a los prestadores de la Capital acerca de su trabajo y los requisitos para sumarse a la plataforma internacional. El encuentro se realizará en la Casa SFVC pero, quienes no puedan asistir, se podrán conectar via meet a través del enlace que se encontrará en las redes de la Secretaría: @secturismoydesarrolloeconomico.

Una vidriera para el turismo de Catamarca

La alianza representa una oportunidad concreta para los prestadores turísticos de Catamarca, quienes podrán integrar sus propuestas a una plataforma con fuerte presencia en América Latina y Europa.

Actualmente, Civitatis opera en más de 4.000 destinos y se posiciona como un referente global en el turismo, especialmente de habla hispana. El proceso de incorporación a la plataforma implica una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad del servicio, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.

Civitatis es la compañía líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, con más de 90.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países. Desde su fundación en 2008, más de 40.000.000 personas han llenado su viaje con los tours de Civitatis.