El Gobierno apunta a marcar un antes y un después con un avance cualitativo para

abrir la participación popular en la administración de Justicia. Sucede que ayer el

mandatario Raúl Jalil firmó el proyecto para implementar los juicios por jurado. La

iniciativa se enviaría hoy a la Legislatura y de avanzar con una sanción convertiría a

Catamarca en la primera provincia del NOA con esta modalidad.

“Así damos un paso histórico para cumplir con un mandato constitucional” dijo el

Gobernador para acotar que es un paso más “en la búsqueda de acercar el servicio

de Justicia a cada catamarqueño”. La iniciativa de ley propone establecer que los

juicios criminales que impliquen delitos con penas superiores a los 20 años de prisión

(como homicidios, violaciones y otros delitos graves) sean realizados de manera

obligatoria por jurados populares.

Estos, a su vez, estarán integrados por 12 ciudadanos y con una clara perspectiva de

igualdad de género (6 varones y 6 mujeres). Además, las personas que compongan

el jurado se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez y deberán

decidir por unanimidad la culpabilidad o no del acusado. Llegado el caso, si el jurado

no alcanza la unanimidad, si la acusación pública o privada insiste con la acusación,

la jueza o el juez podrán reabrir el debate en los puntos controvertidos, permitir

nuevos alegatos de las partes, dar una nueva instrucción u ordenar un nuevo juicio

ante otro jurado si aún así persiste el estancamiento.

Aparte, el jurado deberá dictar el veredicto y decidir solamente las cuestiones de

hecho, prueba y el delito por el que debe responder la persona acusada, a instancias

de las instrucciones y explicaciones de la judicatura sobre el derecho aplicable. Si el

jurado dicta como veredicto la culpabilidad de una persona, la sentencia posterior

quedará en competencia exclusiva del juez o jueza letrada, y dictada al finalizar lo

que se denomina “cesura del debate”. Es decir una instancia de discusión que se

realiza luego del veredicto popular donde se debaten sus consecuencias jurídicas y

se fijan las penas.

Ahora bien, el servicio de jurado es una carga pública que podrá ser ejercida por

cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años. Además, estas

personas deben tener pleno ejercicio de sus derechos políticos y se debe domiciliar

en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho. Sin perjuicio de ello, se

contemplan las causales de recusación y excusación.

Desde la Provincia remarcaron que el proyecto de ley cuenta con el expreso respaldo

de las principales organizaciones civiles no gubernamentales como la Asociación

Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), el Instituto de Estudios Comparados en

Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y la Asociación Pensamiento Penal (APP).

Dentro de los fundamentos se indica que el juicio por jurados “permite que la persona

acusada sea juzgada por sus pares, lo cual proporciona una forma de democracia

directa que le da al veredicto de culpabilidad o inocencia una fuerza política y social

indiscutible”, según se señala en los fundamentos del proyecto.

Además, destaca que esta modalidad permitirá “la transmisión de las razones

jurídicas que habrán de tenerse en cuenta para la resolución de los casos, en la

medida en que deberá emplearse un lenguaje claro y entendible, lo cual permitirá una

mayor comprensión de los justiciables y de la sociedad toda respecto del sentido de

las decisiones”.

“Estamos seguros de que la participación de la ciudadanía en el marco de la

administración del servicio de Justicia va a permitir profundizar los procesos de

transparencia en las decisiones judiciales, dando nuevas garantías basadas en un

mandato constitucional sobre imparcialidad e independencia del Poder Judicial”,

aseguró Jalil.

Por su parte, el asesor General de Gobierno, Fernando Ávila, destacó el rol de las

instituciones locales y nacionales en la formación del proyecto, y la participación

activa del diputado Augusto Barros.

