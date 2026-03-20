El fiscal Eduardo Taiano salió a responder a las críticas por presuntas demoras en la investigación del denominado caso Libra y brindó precisiones sobre el estado del expediente, los tiempos del análisis técnico y las medidas adoptadas tras la filtración de documentación privada.

A través de un comunicado, el funcionario explicó que, tras el secuestro de dispositivos electrónicos en el marco de la causa, se encomendó su apertura y peritaje a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). En ese proceso, indicó, se emitió un informe preliminar el 17 de noviembre de 2025, en el que se consignó que el trabajo aún se encontraba “en curso”.

“El informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, aclaró Taiano, al tiempo que remarcó que el informe final con conclusiones fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026. Según detalló, ese documento quedó incorporado al sistema judicial el 24 de febrero y disponible para las partes antes de la difusión pública de material vinculado a la causa, ocurrida el 6 de marzo.

El fiscal subrayó que las precisiones difundidas buscan “llevar claridad respecto de lo acontecido” y reafirmó el compromiso de la fiscalía con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la protección de la información sensible.

En ese marco, Taiano sostuvo que la causa presenta un alto grado de complejidad, lo que incide directamente en los tiempos del proceso. “Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso”, afirmó. Según explicó, esto se debe a la gran cantidad de imputados, sus vínculos entre sí —muchos de carácter informal— y la presencia de operaciones en el exterior.

Además, advirtió sobre las dificultades propias del seguimiento de activos digitales: “Existe la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar imposible su cautela posterior”.

La investigación apunta a determinar las circunstancias que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, una criptomoneda promocionada en redes sociales el 14 de febrero por el presidente Javier Milei.

En la causa están imputados empresarios y referentes del ecosistema cripto, entre ellos Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski y Sergio Morales. También figuran como imputados el propio Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con la fiscalía, la hipótesis bajo análisis incluye la existencia de una red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos” en el marco de los hechos investigados.