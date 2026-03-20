 Estados Unidos ha decidido levantar temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní, según ha informado la Agencia Noticias Argentinas. El presidente Donald Trump ha tomado la medida de suspender las sanciones al crudo iraní por un lapso de 30 días, en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, es importante señalar que esta flexibilización no es total. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bissent, ha aclarado que el levantamiento de las sanciones se aplicará únicamente al petróleo que ya se encuentra en tránsito, excluyendo nuevos pedidos. Esta decisión se da en un momento de creciente preocupación a nivel mundial por el suministro de petróleo, también conocido como «Oro Negro». La cadena árabe Al Jazeera ha reportado estos detalles sobre la situación actual.

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