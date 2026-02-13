En el marco de la agenda “Carnavalear va con vos” organizada de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, este fin de semana largo se llevarán a cabo numerosas actividades gratuitas y para toda la familia.

Este viernes 13, a las 17 hs. el artista Bruno Ceballos dictará el taller de arte: “Cuerpos Que Reflejan Sol De Carnaval” en Casa Caravati (Rivadavia 1050), gratuito, con cupos limitados y destinado a público general desde los 10 años. La propuesta consiste en que cada participante intervendrá una prenda utilizando materiales reflectantes. Es una invitación a crear de manera individual y colectiva: al finalizar, los atuendos realizados formarán parte de una acción conjunta con la obra solar de la muestra, donde los espejos reflejarán la luz del sol, generando una experiencia artística compartida. El encuentro dura aproximadamente 2 horas y se invita a los interesados en participar, a llevar una prenda que no se use (guardapolvo, camisa, remera, etc.) para intervenirla de acuerdo a la dinámica propuesta. Las inscripciones se solicitan al: 383 432 4476.

Asimismo, el próximo jueves 19, 10:00 y 18:00 hs. se invita a la comunidad a participar de la intervención del Pujllay en la peatonal, además de un “taller al paso”, frente a Casa Caravati (Rivadavia 1050). Destinado a niños y adultos, este encuentro propone la creación de máscaras y antifaces de papel.

Carnavales barriales

La Dirección de Cultura invita, además, a celebrar el carnaval en un ambiente de diversión y cultura en diferentes barrios de la Capital.

Este sábado 14, a partir de las 18:30 hs. la fiesta carnavalera se vivirá en la Plaza de Valle Chico, mientras que el próximo martes 17, a las 18:30 hs. la cita será en Plaza de Choya.

La próximas semanas, los carnavales llegarán al Parque Lineal, el sábado 21 a partir de las 19:00 hs. con música, baile y diferentes actividades recreativas y finalmente el Carnaval de Eulalia se llevará a cabo el viernes 27, a las 19:00 hs en Av. Eulalia Ares de Vildoza. Ambas iniciativas forman parte de las propuestas culturales organizadas por los concejales Alejandro Carrizo y Francisco Sosa.

Para conocer toda la agenda de carnavales, se puede consultar en la redes sociales: SFVC Turismo, Dirección Gral. De Cultura – Catamarca Capital, cultura.catamarcacapital, SFVC Turism