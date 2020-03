15 marzo, 2020 14:24

La respuesta de la empresaria que llegó de Europa y fue a una fiesta con 500 personas. Luego fue diagnosticada con Coronavirus.

Carmela Hontou

La diseñadora Carmela Hontou dio una entrevista y contó lo angustiada que estaba por las acusaciones que recibió, tras haber llegado de Europa y no realizar cuarentena. En euna entrevista a Infobae no ocultó la gran angustia que tenía por lo sucedido. Actualmente, gran parte de Uruguay, en redes sociales, entre otros lados, hablan sobre ella y la juzgan por lo ocurrido.

La diseñadora comentó: “¡Dicen que soy una terrorista que trajo el virus para matar a todo el mundo!”. Es que ella realizó dos viajes a Europa entre enero y marzo, y estuvo en una fiesta de casamiento para 500 personas. Cabe destacar que en Uruguay, no había casos de Coronavirus, hasta el viernes, sin embargo actualmente ya suma seis, y Hontou, de 57 años y diseñadora de modas especializada en abrigos de cuero y pieles.

Confesó la diseñadora: “Hay muchos amigos que me han decepcionado, por supuesto. ¡La gente es enferma! Me llaman de Europa, de México, de Los Angeles y no pueden creer lo que ven en las redes. ¡Me llaman llorando! ‘¿Qué hacen en tu país, que están poniendo, es que no saben quién sos tú?’”.

Hontou el día posterior a la fiesta tuvo fiebre, a pesar de eso, comentó que ahora ya está mucho mejor: “Me siento mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un casamiento a expandir un virus, y no fue así”.

Reveló sobre sus viajes laborales a Europa: “Estuve el 21 de enero en Milán y el 24 llegué a Madrid. Desde el 25 volé de fiebre, estuve tres días a 41…”.

También destacó: “No podía ni hablar. Tenía 41 grados de fiebre y un edema de glotis. Pensé que era una fiebre por el cambio de clima, por el frío. Llamé a Uruguay pidiendo que me mandaran un médico de mi seguro de viaje. El médico estuvo cuatro horas para sacarme de la crisis respiratoria”.

“Yo tengo un reflujo muy importante y eso me afecta respiratoriamente. Le dije al médico de todo ese tema (el coronavirus), pero no hizo caso. No era, en ese momento, un tema que estuviera en el tapete. Él ni me lo menciona, yo se lo menciono. Era un chico muy joven… Pero me sacó de la crisis”, agregó la diseñadora uruguaya.

“Me dio 14 días de antibióticos, que era un disparate, tomé menos. Pero me dejó muy bien, pude ir a desfiles, quedé bárbara. El 6 de febrero regresé a Uruguay y me quedé hasta el 22. Como estaba negociando con Versace, me llamaron para reuniones el 24 de febrero en Milán. Vuelo el 22 de día, nada menos que el día de mi cumpleaños, y como tenía wi-fi en el vuelo, fui viendo lo que iba pasando. Desde Milán me empieza a decir que están viviendo una guerra. Llegué a Madrid el domingo, y un diseñador amigo me dijo que de ninguna manera podía ir a Milán teniendo en cuenta mi situación de salud. Y me quedé en Madrid, donde me protegía y me cuidaba, aunque no había nada aún. Iba a pocos lugares, me veía con poca gente...”, continuó sobre lo ocurrido.

Sobre su episodio de fiebre que fue en su primer viaje a Europa, no en el segundo, ella destacó: “En el aeropuerto de Madrid bajé con el barbijo. Cuando llegué a Carrasco pregunté si no había nada, ningún tipo de control. Y no había nada. ‘¡Estamos todos locos!’, les dije. Me fui a comer con mi madre, que tiene 84 años. ¿A vos te parece que si yo sospechaba que tenía el virus iba a poner en peligro a mi madre?”.

Sobre la suspensión de su presencia en el casamiento, respondió: “¡Era como un hijo mío, yo fui como cualquier persona! Y había otra gente proveniente de Europa en esa fiesta. Me quedé dos horas y media, tres, y me fui porque estaba cansada por el jet lag”.

Sobre los audios viralizados, Hontou dijo que ella no había tosido, tal cómo se había dicho: “¡Mentira! Nunca estornudé… Nunca estornudé en el casamiento. Yo no estornudo casi nunca, la verdad. La broma fue porque venía de Europa y me decían “ché vos no tendrás el coronavirus”, pero yo en general no saludo por las dudas”.

Sobre cuándo contrajo el coronavirus respondió: “No puedo saberlo, pero yo sospecho que me lo agarré en enero. Yo soy muy fuerte, tengo muchas operaciones. Eso me fortaleció, tengo eso de que a mi no me mata nada. Yo lo pasé por arriba al virus, y lo que tuve después fue una recaída porque estaba flotando (el virus) en Madrid, agarré la cola. Me lo dijo el infectólogo, cree que no estoy ya en fase de contagio, ya pasó. Dice que tengo el virus metido y por eso me salió positivo, pero que no estoy ya para contagiar a nadie. Yo creo que me lo agarre en esos cuatro días a 41 grados, esos días que pasé sola en un apartaento en Madrid.”

También respondió por qué no tomó las medidas necesarias para prevenir el contagio del coronavirus: “En Madrid se destapó todo cuando yo me vine. Y acá yo sola me recluí. (Tras el segundo viaje) Me quería hacer el estudio y no me lo querían hacer, pelee contrta viento y marea Y cuando me hice la muestra no la estudiaron, porque decían que no era un caso grave. Les dije, ‘¿me tengo que estar muriendo para que me hagan el test?’.”

Concluyó muy angustiada la diseñadora: “En Argentina me conoce mucha gente, me están quemando mi marca, mi nombre. ¡Mi nombre es mi marca, tengo tantos clientes allí…!”.

Fuente: Infobae