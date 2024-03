Música

La rapera estadounidense presentó su nuevo sencillo.

La ganadora del Grammy lanzó “Enough (Miami)” con un videoclip dirigido por Patience Harding. En este nuevo sencillo, Cardi B regresa a sus orígenes raperos.

[embedded content]

“Espero que les guste porque ahora siento que estamos en un estado de música en el que ya no sé qué le gusta a la gente“, dijo presentando la canción.

Cardi B no publica un álbum desde su debut con Invasion of Privacy (2018). Según dijo desde que se convirtió en madre la música no fue su prioridad. La cantante aún no confirmó el lanzamiento de un nuevo disco, pero en un directo en su perfil de Instagram dijo: “Quiero sacar mi segundo disco, quiero más, quiero poner a prueba todos mis límites y alcanzar todas mis metas“.

Recientemente la cantante colaboró con Shakira, en una canción que formará parte del nuevo álbum de la colombiana titulado Las mujeres ya no lloran.

On set for the video “Puntería” (feat. Cardi B) out March 22 – along with Shakira’s new album “Las Mujeres Ya No Lloran” 🎯🎬 pic.twitter.com/6Ksg3C6diz — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) March 16, 2024