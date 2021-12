A través de un convenio con la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Municipalidad de la Capital incorporó a personas con discapacidad, quienes se sumaron a Tu Capital mediante el programa de entrenamientos laborales, por el cual serán capacitados por siete meses en las distintas áreas del municipio.

En el Palacio Municipal el intendente Gustavo Saadi y la jefa de la Agencia Territorial Ely Fontao, acompañados por los secretarios Fernando Monguillot (Gobierno) y Patricia Saseta (Educación), rubricaron este convenio de gran importancia para que 12 beneficiarios del programa «Promover la Igualdad de Oportunidades», financiado por el organismo nacional, sean entrenados en la Administración de Consejos Multisectoriales, la Dirección de Políticas Juveniles y en la Dirección de Cultura del municipio.

Los flamantes postulantes realizarán tareas de Auxiliares Administrativos y Auxiliar de Prensa para que sumen experiencia y mejoren sus condiciones y posibilidades de inserción laboral.

El programa de entrenamientos laborales de la Oficina del Empleo de la Municipalidad de la Capital, a cargo de Ruth Rodríguez, tiene como finalidad asistir a sus participantes para que construyan o actualicen su proyecto de formación y ocupación, en el desarrollo de trayectorias laborales, en la finalización de estudios formales obligatorios, en experiencias de formación o de entrenamiento para el trabajo, en la generación de actividades productivas de manera independiente y/o en la inserción en empleos de calidad.

El intendente Gustavo Saadi felicitó a los funcionarios que intervinieron para que más vecinos de la Capital se puedan sumar a fuentes genuinas de trabajo y recibió con afecto a los nuevos compañeros de trabajo: «Bienvenidos a la Municipalidad, aquí trabajamos para y por los vecinos y vecinas de la Capital, se hizo un trabajo muy grande, es bueno que se pudieran capacitar, adquirir conocimientos y ahora que los puedan poner en práctica en la municipalidad y seguramente va a ser de mucha ayuda para nosotros» remarcó.

Emprendedores

Durante el acto, el jefe comunal también entregó micro emprendimientos a personas con discapacidad que trabajan en su propio proyecto. Se trata de cinco beneficiarios del «Programa Empleo Independiente» (PEI) de Tu Capital, en marco del Programa «Promover Su Emprendimiento» financiado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación a través de la Agencia Territorial Catamarca.

Dentro del PEI hay beneficiarios que desarrollan diferentes emprendimientos en elaboración tales como: venta de sándwiches artesanales, elaboración y venta de supremas de pollo y otros derivados, venta de juguetes para niños, arreglos de prendas, venta de indumentaria unisex, serigrafías en papel y hasta Candy bar.

Gerardo Bustos, uno de los flamantes emprendedores expresó: «gracias al intendente que me escuchó y me pudo dar una mano, realmente fue de mucha ayuda, ya que tengo una discapacidad y no podía conseguir trabajo. Ahora gracias a mi emprendimiento, puedo tener un trabajo y darle una mejor calidad de vida a mi familia». Gerardo trabaja con el pollo y sus derivados (milanesas, embutidos, hamburguesas, entre otras). «Esta ayuda es de mucha importancia para mí, empecé con poco y gracias a esto ahora voy a poder expandir mi negocio» resaltó.

Por su parte, Gustavo Saadi añadió «yo siempre digo que los emprendedores tienen un talento, o tienen una idea, no todo el mundo puede ser emprendedor; pero desde el Estado debemos darle el empujoncito, darle las herramientas y facilitarle las cosas para que nos generen trabajo en nuestra ciudad, y sobre todo que su familia pueda vivir de eso, mucho mejor; por ello vamos a estar muy agradecidos y nuestro trabajo estará realizado».

«También se declaró el día de las personas con discapacidad por la Organización de las Naciones Unidas, pero todavía nos falta muchísimo, pero muchísimo por hacer, por el tema laboral. Ayúdennos, a que podamos hacer esa ciudad más humana e inclusiva para todos» concluyó.

Por último, Ely Fontao, jefa de la Agencia Territorial brindó unas palabras a los presentes «quiero felicitar a la oficina de empleo que trabajó incansablemente durante todo el año, es diciembre y todavía están trabajando, al intendente que después de las elecciones siguió trabajando al mismo ritmo, eso es importante señalarlo, porque en diciembre 12 nuevos puestos de trabajo se pusieron en marcha, que implican un aprendizaje, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. El gran desafío de todos y todas, es aprender, innovar, capacitarnos y brindar nuevas oportunidades. Quiero desearles a todos y todas muchísimos éxitos y decirle que cuentan con nosotros» finalizó.