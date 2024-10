La Municipalidad de la Capital resolvió adelantar el pago de sueldos correspondientes al mes de octubre, para que los trabajadores de la comuna puedan aprovechar los beneficios del programa One Shot Plus Alimentos.

Este programa provincial contempla descuentos del 50 por ciento con un tope de reintegro de hasta 80.000 pesos, y representa una ayuda importante para la canasta familiar.

Como esta edición del One Shot se extenderá hasta el 3 de noviembre, el intendente Gustavo Saadi dispuso que los capitalinos perciban sus haberes antes de esa fecha.

De esta forma, trabajadores de planta, beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y contratados tendrán sus sueldos acreditados el próximo sábado 2 de noviembre, en tanto que los pagos por ventanilla se concretarán el próximo viernes entre las 14 y las 19 horas.