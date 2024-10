Desde que Apple anunció a bombo y platillo su inteligencia artificial en su conferencia anual de desarrolladores este año, somos muchos los que estamos deseando echarle el guante a esta tecnología. En España había muchos rumores sobre la IA de Cupertino y las trabas para que llegase según las normas de privacidad de la Unión Europea, pero un anuncio oficial de la marca de la manzana esta misma semana nos ha hecho ver la luz.

Apple Intelligence promete ser un cambio revolucionario, al menos teniendo en cuenta que Tim Cook, CEO de la compañía, ha reconocido que llegan tarde a la fiesta de la IA, pero también ha dicho que en este y en otros saraos a la empresa del iPhone lo que le importa no es ser el primero, sino ser el mejor. “Not first, but best”, dijo el director ejecutivo en una entrevista a The Wall Street Journal.

Ahora Apple ha dado el primer paso en Europa con su sistema de inteligencia personal, Apple Intelligence, que ya está disponible en la UE, aunque con ciertas limitaciones de idioma y dispositivos.

Así puedes probar la IA de Apple en España: dispositivos disponibles

De momento, solo los usuarios de Mac en España y el resto de los países de la Unión Europea pueden acceder a Apple Intelligence, siempre y cuando tengan instalado el sistema operativo macOS Sequoia 15.1 y, además, la IA está disponible únicamente en inglés .

La compañía ha confirmado que para acceder al soporte en español habrá que esperar hasta abril de 2025, cuando el sistema se ampliará para incluir más idiomas europeos.

Es decir, que esta primera fase del lanzamiento de Apple Intelligence en Europa está orientada únicamente a usuarios de Mac con el sistema operativo más reciente. Solo aquellos dispositivos con chip M1 o versiones posteriores son compatibles, y Apple ha lanzado este sistema en un único idioma: inglés de Estados Unidos.

No obstante, y a pesar de las limitaciones iniciales, este despliegue temprano permite a los usuarios europeos comenzar a explorar algunas de las principales funciones de esta herramienta de inteligencia personal, que hace no demasiado nos parecía que todavía estaba a muchos meses de distancia.

¿Cuándo llegará la IA de Apple a los iPhone y los iPad?

Según la información oficial compartida por la compañía, a partir de la primavera de 2025, Apple Intelligence se expandirá en Europa a dispositivos iPhone y iPad.

Eso sí, la IA de Cupertino no estará disponible en todos los móviles y tabletas de la compañía. Si quieres aprovechar sus ventajas tendrás que tener alguno de estos dispositivos:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad con chip A17 Pro

iPad con chip M1 o posteriores

Mac con chip M1 o posterior

¿Qué funciones tiene Apple Intelligence, la IA de los iPhone, iPad y Mac?

Apple Intelligence llega con una serie de funciones pensadas para optimizar la experiencia del usuario en los dispositivos de la marca. Entre sus herramientas destacadas están: