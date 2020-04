7 abril, 2020 1:03

Desde su cuarentena en Esquel, Cande Tinelli se animó a la cocina, preparó medialunas veganas y compartió la receta con sus seguidores de Instagram.

Cada famoso vive la cuarentena a su manera, pero si algo tienen en común es que muchos de ellos han decidido mejorar sus habilidades en la cocina. Tal es así que Cande Tinelli decidió animarse a hacer unas medialunas fuera de lo común. Se trata de un producto vegano que evita el sufrimiento animal.

Fiel a su estilo de influencer, la hija de Marcelo Tinelli utiliza sus redes sociales para estar conectada con sus fans. Instagram es la red en la que más presencia tiene con 4 millones de seguidores y en estos tiempos de aislamiento social la utiliza como herramienta exclusiva para compartir su día a día en Esquel.

En las últimas horas Cande Tinelli compartió con sus seguidores de su último desafío en la cocina. En la imagen se pueden ver una deliciosas medialunas bien doradas. En sus historias, la joven empresaria, compartió la receta. “Hoy hice medialunas veganas también, ahí les paso la receta”, escribió.

“Hay que intentar reducir el consumo de carne, sé que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne, pero me siento muy feliz con el veganismo. Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones”, dijo la cantante hace algunos años atrás cuando decidió volcarse hacia la comida vegana.

Hoy, como en otras oportunidades, Cande Tinelli utiliza sus redes sociales para compartir muchos momentos de su vida personal y profesional, como así también, algunas recetas que tienen que ver con su estilo de alimentación. En el caso de las medialunas, los ingredientes fueron harina, sal, agua, azúcar mascabo, aceite y esencia de vainilla.

