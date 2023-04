El abogado José Camps volvió a arremeter contra un grupo de dirigentes en

relación con la causa iniciada contra el fiscal Laureano Palacios, quien fue

apartado tras iniciarse un proceso de juicio político en su contra por la actuación

en la investigación del crimen del ministro Juan Carlos Rojas. Según el abogado

defensor, “se busca desde sectores políticos e institucionales direccionar a la

opinión publica acerca de la responsabilidad del fiscal Palacios en la investigación,

tratando de utilizarlo como escudo para distraer la presión que está ejerciendo la

sociedad para el esclarecimiento del crimen”. “El fiscal Palacios es víctima de la

manipulación política mediática”.

El letrado criticó además la descontextualización del video, que fue “aprovechado”

para desprestigiarlo y así someterlo a una situación injusta, ya que el

representante del Ministerio Público actuó correctamente para intentar esclarecer

el hecho.

Participación de Palacios

En cuando a la participación de Palacios, José Camps contó: “El fiscal Palacios, el

día 4 de diciembre al mediodía, ordenó el resguardo del lugar del hecho, se hizo

presente y decretó el inicio de la investigación penal en virtud de un delito de

acción pública.

Comisionó a la División de Homicidios de la Policía, dio participación a personal de

criminalística de la Policía a fin de que realice las tareas de especialidad, al

médico del Centro de Investigaciones Forenses (CIF) y solicitó receptar

declaraciones testimoniales pertinentes.

”Entre las medidas, dictó la realización de la operación de autopsia, que en el lugar

del hecho fue evaluada junto a la médica interviniente, ya que en forma preliminar

no se pudo determinar con certeza la causa de muerte. En esta primera autopsia

participó una perito de control y se informó preliminarmente del resultado en la

noche del domingo 4 de diciembre, el cual no despejaba la duda sobre mecanismo

del deceso”, añadió el abogado.

“Posterior a ello se comunicó con el fiscal el director del CIF, quien no participó de

la primera autopsia. Evaluando el informe, recomendó realizar una nueva autopsia

con el equipo completo del CIF para mayor claridad y evacuar cualquier tipo de

duda.

Luego de recibir estas recomendaciones, de valorar la información y en razón de

considerarse insuficientes las conclusiones parciales de la pericia, al ser imprecisa

la causa y por no detallar el mecanismo de la muerte, la noche del domingo 4 de

diciembre el fiscal Palacios decidió realizar una nueva autopsia a los fines de

despejar dudas, comunicándole la decisión al delegado judicial, concretándose las

diligencias formales en la mañana del lunes 5 de diciembre”, remarcó.

Sobre el polémico video

Camps también apuntó al polémico video y su utilización. “Se ha utilizado

mediáticamente, no había nada extraordinario para sospechar una muerte

violenta. (…) Es el resultado de una manipulación de la información, donde se ha

quitado el contexto en el cual fue emitida, viciando el sentido a la misma. La

publicación periodística 1 resulta clara”, sostuvo. Y luego agregó: “No hemos

notado nada extraordinario para sospechar de una muerte violenta. Sin embargo,

tenemos que buscar la verdad del caso. No descartamos ninguna hipótesis”. Eso

es para la defensa lo que reza el comunicado del representante del Ministerio

Público Fiscal.

“Si se entiende la completitud de lo expresado en la nota, se comprende sin

mayores esfuerzos que el fiscal se encontraba en un proceso de investigación del

hecho sin descartar hipótesis. Por lo que, si se observa la entrevista fílmica 2 que

realiza el medio periodístico, la frase en cuestión es en respuesta a la pregunta si

de las declaraciones de los testigos surge la existencia de un hecho irregular,

violento, de inseguridad, como hipótesis del caso, cuestión que no surgía de las

declaraciones de los testigos”, aclaró el abogado defensor.

En cuando al video, Camps sostuvo: “Aquí es necesario que se observe el video

de la entrevista de la cual fue extraída la frase citada, para que puedan ser

captados con mayor certeza el contexto y el sentido de las expresiones, que nada

tienen que ver con la infundada versión que se instaló mediáticamente”.

Además, remarcó: “Esta entrevista es realizada el día lunes 5 de diciembre de

2022 a las 10.00, esto es, posterior a la decisión de hacer una nueva autopsia y de

haberse efectivizado el secuestro para realizarla, por lo que resulta evidente que el

trabajo efectuado por el fiscal nada tiene que ver con la afirmación falsa que se buscó atribuirle maliciosamente”.

La decisión del fiscal de Jury

Por otro lado, Camps se refirió a la posición adoptada por el fiscal Miguel

Mauvecín: “Como manifestó el fiscal de Jury, basado en prueba documentada en

el expediente, es errónea la idea que se intenta instalar de que el fiscal Palacios

ordenó una segunda autopsia como consecuencia de lo que terceras personas

expresaron privada o públicamente, a través de los medios de prensa locales, en

la mañana del lunes 5 de diciembre, siendo estas declaraciones también

posteriores a la medida de autopsia ordenada por el fiscal”.

Nunca se habló de muerte natural

En tanto, Camps aseveró que la expresión “muerte natural” nunca habría sido

emitida ni forma parte del expediente y, sin embargo, se instaló como parte de la

fraseología del caso. “El fiscal Palacios nunca dio por cierta e incuestionable la

causa de la muerte o hipótesis del caso, no obra en el expediente certificación o

decreto por muerte natural, ni informó a la prensa ni a ninguna persona sobre tal

situación”, dijo el letrado.

“La orden de realizar una nueva operación de autopsia es una medida

incompatible con la certeza de lo acontecido, porque su razón de ser es conocer

mediante la medicina forense lo que no se puede apreciar con seguridad mediante

la observación y conocimiento común. A las malas lecturas que se hacen a los

hechos reportados por los medios de comunicación se suman y agravan en forma

deliberada las malintencionadas declaraciones de dirigentes políticos y el accionar

concreto del tribunal de Jury, que avanzó con un proceso arbitrario, aun habiendo

acreditando dos fiscales bajo prueba fundada que Palacios actuó correctamente”,

lamentó.