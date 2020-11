Campera de cuero, jeans rotos y lentes de sol: el look ultra canchero de Natalie Weber

14 noviembre, 2020 12:00

Natalie Weber es una de las mujeres más lindas del país y siempre, a través de sus redes sociales, comparte un poco de su intimidad, los looks que usa y también la vida en familia que eligió con Mauro Zárate con quien tienen dos hijos en común y viven todos juntos y se los ve muy felices.

En esta oportunidad, Natalie Weber compartió una foto de su súper jugado look en donde mostró sus abdominales de acero con un top, una campera de cuero, jeans con roturas al mejor estilo “hot jeans” y además se puso unas gafas de sol de última moda y por supuesto su publicación causó sensación.

No solo que cosechó miles de me gusta al instante sino que sus seguidores no escatimaron en elogios a la hora de resaltar la belleza de la morocha de ojos claros que se robó más de un suspiro después de la imagen. “Sos perfecta”, “La mujer más linda que vi” y “Todo te queda bien” fueron algunos de los comentarios que recibió.