El Ministerio de Salud de la Provincia decidió modificar el protocolo de aislamiento

para pacientes Covid positivo y sus contactos estrechos, según esquema completo

o incompleto de vacunación.

Esto se da en el marco de la transición epidemiológica en el contexto del Covid-19,

teniendo en cuenta los avances en la campaña de vacunación (según los

porcentajes y efectos de los mismos) y observándose que bajó el número de

personas internadas.

La ministra de Salud, Manuela Ávila, aprobó las recomendaciones de aislamiento

establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, que quedan de la siguiente

manera:

– Personas positivas con esquema de vacunación completo (2 dosis iniciales más

refuerzo, según el avance de la campaña de vacunación): 5 días de aislamiento.

– Personas positivas con esquema de vacunación incompleto (2 dosis iniciales

incompletas o más de 4 meses sin ningún refuerzo aplicado): 7 días de

aislamiento.

Los convivientes y contactos estrechos no convivientes no deben aislarse, pero

deben reforzar las siguientes medidas preventivas:

* Asegurar la ventilación de los ambientes, la higiene adecuada y frecuente de

manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, y ante la presencia de

síntomas no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos

y evitar el uso del transporte público.

* Mantener las medidas de cuidado generales para la prevención de

enfermedades respiratorias.

* Continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los

ámbitos laborales, educativos y el transporte público.

Si en las 72 horas posteriores al contacto con una persona positiva se presentan

síntomas, se debe realizar una consulta médica en el centro de salud más

cercano.